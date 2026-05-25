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Polícia de SP investiga possíveis causas para a morte do fisiculturista Gabriel Ganley; corpo foi encontrado por amigo
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Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, funcionários do condomínio informaram que o jovem estava dentro do apartamento, mas, apesar das luzes acesas, ninguém respondia às chamadas ou mensagens. Diante da ausência de retorno, o amigo entrou no imóvel com auxílio deles e encontrou Gabriel caído de bruços na cozinha, já sem vida. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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O boletim policial também apontou que o fisiculturista apresentava o rosto avermelhado e havia presença de sangue, embora não existissem sinais aparentes de violência ou indícios de luta dentro do apartamento. A Polícia Militar foi acionada logo depois da descoberta e registrou o caso no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas. Inicialmente, a ocorrência foi tratada como morte súbita sem causa aparente. Foto: Reproduc?a?o @ganleygabriel
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Equipes da perícia estiveram no local e recolheram diversos medicamentos encontrados no imóvel, entre eles substâncias que podem ser anabolizantes. Ainda segundo o registro policial, o apartamento estava limpo, organizado e sem marcas que apontassem para crime ou tentativa de invasão. Foto: Reproduc?a?o @ganleygabriel
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Em depoimento à polícia, o amigo responsável por encontrar o corpo afirmou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que ambos trabalhavam juntos. O último encontro entre eles aconteceu na noite do dia 21 de maio, em uma academia na Mooca, onde conversaram rapidamente por menos de meia hora. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Quem também prestou esclarecimentos às autoridades foi a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que vive no Rio de Janeiro. Ela contou que esteve em contato com o filho pela última vez naquela mesma noite do dia 21 e disse que ele aparentava estar bem, sem sintomas ou queixas relacionadas à saúde. Foto: Reproduc?a?o @ganleygabriel
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De acordo com ela, Gabriel não tinha histórico de problemas cardíacos. A causa da morte ainda depende dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML). Até a manhã do dia 25 de maio, os laudos toxicológicos e periciais ainda não haviam sido divulgados oficialmente. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Nascido no Rio de Janeiro, Gabriel Ganley construiu fama nas redes sociais ao publicar vídeos sobre musculação, alimentação e rotina de treinos. O influenciador acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos em seu canal no YouTube. Foto: Reproduc?a?o @ganleygabriel
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Durante os primeiros anos de carreira, ele defendia o chamado "fisiculturismo natural", ou seja, sem uso de anabolizantes. Entre 2023 e 2024, Gabriel participou de competições ligadas a essa linha esportiva. No entanto, em 2025, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar hormônios e outras substâncias para aumentar a massa muscular, assunto que passou a abordar publicamente. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Gabriel afirmava que não queria ser visto apenas como influenciador, mas como atleta que utilizava a internet como ferramenta profissional. Em entrevistas e vídeos antigos, relatou as dificuldades enfrentadas antes da fama, incluindo o período em que trabalhava como garçom enquanto tentava construir carreira no esporte. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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O crescimento nas redes sociais trouxe patrocínios e permitiu a mudança para São Paulo. A morte precoce do influenciador gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Amigos, fãs e nomes importantes do fisiculturismo lamentaram seu falecimento. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Certa vez, após enfrentar uma pneumonia, o jovem também revelou ter utilizado insulina com objetivo de ganhar massa muscular e chegou a admitir ter sofrido episódios de mal-estar e confusão mental. Especialistas alertam que o uso inadequado da substância pode causar sérios danos ao organismo, afetando sistema nervoso, fígado, metabolismo e saúde cardiovascular. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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O atleta Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia em 2025, publicou uma mensagem de despedida ao amigo, enquanto a marca de suplementos que patrocinava Gabriel destacou o impacto positivo que ele exercia sobre jovens interessados em disciplina, treino e transformação física. Foto: Reprodução @ramondinopro