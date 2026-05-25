Polícia de SP investiga possíveis causas para a morte do fisiculturista Gabriel Ganley; corpo foi encontrado por amigo

Quem também prestou esclarecimentos às autoridades foi a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que vive no Rio de Janeiro. Ela contou que esteve em contato com o filho pela última vez naquela mesma noite do dia 21 e disse que ele aparentava estar bem, sem sintomas ou queixas relacionadas à saúde. Foto: Reproduc?a?o @ganleygabriel