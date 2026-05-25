História
Do concreto romano ao aço de Damasco: tecnologias antigas que até hoje desafiam a ciência
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Taça de Licurgo (século 4) – A Taça de Licurgo é uma peça romana famosa por mudar de cor conforme a iluminação, aparecendo verde ou vermelha dependendo da posição da luz. O efeito ocorre graças à presença de nanopartículas de ouro e prata dispersas no vidro, um fenômeno explicado pela ciência moderna apenas no século 20. A técnica usada pelos romanos era tão sofisticada que acabou perdida ao longo dos séculos. Foto: Montagem/British Museum Collection/Wikimedia Commons
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Contas de ouro etruscas (séculos 7-4 a.C.) – As joias etruscas impressionam pela aplicação precisa de minúsculas esferas de ouro, fixadas sem soldas aparentes. Estudos modernos indicam que os artesãos utilizavam sais de cobre e baixas temperaturas para unir o metal sem derretê-lo completamente. Mesmo hoje, especialistas consideram difícil reproduzir o nível de perfeição alcançado pelos ourives etruscos há mais de dois mil anos. Foto: Imagem gerada por IA
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O pigmento azul maia (séculos 9-16) – O azul maia é um pigmento antigo conhecido por sua resistência extraordinária ao tempo, à umidade e a substâncias químicas. Sua composição mistura índigo vegetal com a argila palygorskita, cuja estrutura protege o corante em nível molecular. Cientistas já reproduziram versões semelhantes do pigmento, mas ainda estudam os detalhes que garantem sua durabilidade única. Foto: Wikimedia Commons/HJPD
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Concreto romano (séculos 2 a.C. – 3 d.C.) – O concreto romano impressiona pela resistência extraordinária, visível em obras como o Panteão e antigos portos que permanecem intactos há quase dois mil anos. Diferente do concreto moderno, ele utilizava cinzas vulcânicas, cal e água do mar em uma mistura que ganhava força lentamente ao longo do tempo. Pesquisas recentes descobriram que reações químicas internas formam cristais capazes de preencher fissuras e reforçar a estrutura naturalmente. Foto: Wikimedia Commons/Anne Dirkse
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Aço de Damasco (séculos 3 a 18) – O aço de Damasco ficou famoso na Idade Média por suas espadas resistentes, afiadas e marcadas por desenhos ondulados na lâmina. Produzido a partir do aço wootz, originário do sul da Ásia, o material combinava alto teor de carbono e técnicas avançadas de fundição e resfriamento. A técnica desapareceu por volta do século 18, possivelmente após o esgotamento de jazidas específicas de minério de ferro usadas no processo. Foto: Flickr - Rich Bowen
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Alvenaria poligonal inca (séculos 15-16) – A arquitetura inca impressiona pelo encaixe perfeito de enormes blocos de pedra sem uso de cimento ou argamassa. Estruturas como Machu Picchu e Sacsayhuamán resistiram a séculos de terremotos graças à precisão das construções. Pesquisas mostram que os incas alcançaram esse resultado com martelos de pedra, abrasão e um longo processo de tentativa e erro, em um trabalho que exigiu conhecimento acumulado ao longo de gerações. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA