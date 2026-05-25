Paredões de até 90 metros: estrada da Serra do Corvo Branco impressiona no Sul do país

O trecho mais famoso da serra impressiona pelo corredor estreito formado entre paredões verticais que chegam a aproximadamente 90 metros de altura. O local atravessa camadas de arenito e basalto e costuma ser apontado como o maior corte em rocha arenítica do Brasil. A paisagem monumental transformou a estrada em um dos pontos mais fotografados da Serra Catarinense, principalmente pela combinação entre relevo dramático e vegetação típica de altitude. Foto: Eduardo Valente/SECOM SC