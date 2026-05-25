Königstein e a “Bastilha Saxônica”: destino especial na Alemanha

A Fortaleza de Königstein é uma das maiores da Europa e se destaca sobre a vila em um planalto com vista para o rio. Com 750 anos de história, abriga exposições em seus edifícios históricos como a Casa do Tesouro, a Casa do Comandante e a Casa do Poço. A altura de 240 metros acima do Elba oferece uma vista espetacular do vale verdejante. Foto: Reprodução do Flickr Christian Hanke