Nuvem “tsunami” impressiona banhistas e viraliza no litoral de SP

E um fenômeno muito curioso está entre as formações mais incríveis do planeta. Trata-se das Nuvens de Kelvin-Helmholtz. Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rápida e menos densa, "rola" sobre a camada inferior, criando as ondulações. Foto: FACEBOOK/ RACHEL GORDON