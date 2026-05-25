Celebridades e TV
Lucélia Santos negocia retorno às novelas em “Romaria”, novela de Jayme Monjardim
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A trama se passa no Nordeste brasileiro e acompanha sete irmãos que se reúnem a pedido da mãe, que, antes de falecer, pede que os filhos se reencontrem. A tentativa de atender a esse pedido ocorre durante uma romaria no interior do país. A produção ainda não tem emissora ou plataforma de streaming definidas, nem datas confirmadas para o início das gravações ou para a estreia oficial. Foto: OsloMetX por Pixabay
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Saiba mais a seguir sobre essa atriz que, caso o acordo avance, retornará às novelas brasileiras após quase duas décadas afastada. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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Maria Lucélia dos Santos nasceu em Santa Terezinha, no município de Santo André, em São Paulo, em 20 de maio de 1957. É filha de Maurílio Simões dos Santos e Maria Moura dos Santos, ambos ex-operários da empresa Rhodia. Tem dois irmãos, Maurílio Wagner e Cristina Santos, que é cantora e atriz. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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O interesse definitivo pelas artes surgiu durante uma excursão escolar ao Teatro Anchieta, em São Paulo, quando assistiu à peça “A Moreninha”, com Marília Pêra. A experiência foi determinante para sua decisão de seguir a carreira artística. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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A estreia profissional no teatro ocorreu aos 14 anos, em uma peça infantil. Após esse trabalho inicial, recebeu prêmios de revelação e passou a estudar interpretação com Eugênio Kusnet, a convite do próprio professor. Concluída a formação, foi convidada para integrar a montagem carioca do musical “Godspell”, apresentado em um circo em Botafogo, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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No Rio de Janeiro, chegou a trabalhar como recepcionista em uma clínica de emagrecimento enquanto conciliava atuação em peças teatrais e testes para produções da TV Globo, mas sem êxito. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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Até ser convidada, em 1976, pelo autor Gilberto Braga para protagonizar a novela “A Escrava Isaura”, produção exportada para mais de 100 países. Na trama, interpretou Isaura, uma escrava branca, que sofre perseguições do senhor de engenho Leôncio, foge e assume a identidade de Elvira, enquanto se envolve com o abolicionista Álvaro e busca a própria liberdade. Foto: Divulgação
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A partir desse trabalho, sua carreira deslanchou tanto na televisão quanto no teatro e no cinema. Inclusive, em reconhecimento à sua atuação em “Escrava Isaura", recebeu na China o Troféu Águia de Ouro de Atriz do Ano em 1985, prêmio concedido pela primeira vez a uma atriz ocidental, após votação popular promovida por uma revista chinesa que reuniu mais de 800 milhões de votos. Foto: Reprodução de cena
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Na televisão, protagonizou novelas que se tornaram clássicos da teledramaturgia brasileira, como “Locomotivas”, “Feijão Maravilha”, “Água Viva”, “Ciranda de Pedra”, “Vereda Tropical” e “Sinhá Moça”, esta última considerada a segunda produção mais vendida pela TV Globo para o mercado internacional, com exibição em cerca de 90 países. Foto: Divulgação
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Em 2006, foi contratada pela Record e participou de produções da emissora, com uma aparição especial em “Prova de Amor” e atuação em “Cidadão Brasileiro”, na qual interpretou Fausta, personagem inspirada em um clássico da literatura alemã. Essa novela marcou sua última participação em produções brasileiras do gênero. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2019, integrou o elenco da novela portuguesa “Na Corda Bamba”, na qual interpretou Marília Galvão Salles Montenegro, personagem descrita como uma mulher rica, de comportamento volátil, marcada pela fragilidade emocional e pela culpa associada a uma grande perda. A produção concorreu ao Emmy Internacional de 2020 na categoria Melhor Telenovela. Foto: Divulgação
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Também participou do quadro “Dança dos Famosos”, em 2014, no programa “Domingão do Faustão", apresentado por Fausto Silva na TV Globo. Foto: Divulgação
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No cinema, atuou em produções como “Álbum de Família”, “Paranoia”, “Engraçadinha”, “O Sonho Não Acabou”, “Fonte da Saudade”, entre outras. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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Pelo filme “Luz Del Fuego”, recebeu o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado. Foto: Divulgação
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No teatro, esteve em montagens como “Rasga Coração”, “As Atrizes”, “Lola Moreno”, “Felizes da Vida” e “A Falecida”, entre outras. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial
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Em 2022, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e concorreu ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Na eleição, obteve 10.867 votos e não foi eleita. Foto: Reprodução Instagram /@brashimat
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Lucélia Santos foi casada com o maestro John Neschling entre 1975 e 1987. Em 1982, nasceu seu único filho, Pedro Neschling, que também seguiu carreira como ator. Foto: Reprodução Instagram /@luceliasantosoficial