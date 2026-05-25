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Comprar pilha recarregável vale a pena?
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A capacidade energética é um dos fatores mais importantes nas pilhas recarregáveis. Ela é medida em miliampere-hora (mAh) e indica quanto tempo a pilha consegue fornecer energia antes de descarregar. Em geral, pilhas AAA, conhecidas como “palito”, costumam apresentar capacidades menores, enquanto modelos AA oferecem maior autonomia. Algumas pilhas recarregáveis chegam a ultrapassar os 2.500 mAh, permitindo uso prolongado em aparelhos eletrônicos. Foto: Divulgação
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Além disso, o carregador utilizado também influencia. Existem modelos mais rápidos e outros mais lentos, sendo que o tempo de recarga pode variar entre poucas horas e períodos mais longos, dependendo da quantidade de pilhas carregadas simultaneamente. O funcionamento é simples: o carregador envia corrente elétrica para restaurar a energia armazenada nas pilhas. Os modelos mais comuns utilizam pilhas AA e AAA de níquel-hidreto metálico, consideradas mais eficientes e menos poluentes do que tecnol Foto:
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Outro ponto importante é a durabilidade das pilhas recarregáveis. Fabricantes afirmam que determinados modelos podem suportar até mil ciclos de recarga antes de perderem eficiência. Isso significa que a pilha pode ser utilizada e recarregada diversas vezes até começar a apresentar redução no desempenho. Com o desgaste natural, ela passa a durar menos e a demorar mais para recarregar. Foto: Divulgação
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Entretanto, o valor de uma pilha recarregável ou de um carregador desse tipo de pilha é mais caro do que o de uma pilha descartável… inicialmente. Em médio e longo prazo, o investimento pode gerar economia significativa, principalmente em aparelhos usados com frequência. Foto: Divulgação
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As pilhas recarregáveis também diminuem o descarte de resíduos eletrônicos. As pilhas contêm materiais que exigem descarte correto para evitar contaminação ambiental e, por isso, não devem ser jogadas no lixo comum. Fabricantes, importadores e comerciantes são responsáveis por disponibilizar pontos de coleta apropriados para o descarte desses materiais. No Brasil, entidades como a ABINEE participam de iniciativas voltadas à coleta e destinação adequada de pilhas e baterias usadas. Foto: Divulgação