‘Fantasma dos Andes’: felino raro ameaçado de extinção é avistado pelo 3º ano consecutivo e empolga cientistas

Cada novo avistamento ajuda pesquisadores a compreender melhor a distribuição da espécie e reforça a importância das estratégias de monitoramento ambiental na região. Segundo María José Bolgeri, doutora em Biologia e gerente de manejo regenerativo da WCS Argentina, o retorno frequente do felino à área protegida demonstra resultados positivos das ações de conservação implementadas nos últimos anos. Foto: Divulgac?a?o/Aliança pelos Gatos Andinos/Juan Reppucci