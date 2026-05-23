Recuperação de peças históricas transforma igreja do Rio de Janeiro em exemplo nacional de preservação

A devolução reforçou o reconhecimento da pequena igreja histórica do Centro do Rio de Janeiro como um dos principais exemplos brasileiros de recuperação de patrimônio cultural desaparecido. O sucesso das recuperações não surgiu de descobertas ocasionais, mas de um longo trabalho baseado em pesquisa histórica, documentação detalhada e monitoramento constante do acervo. As peças foram identificadas pela própria irmandade em catálogos de leilões realizados no estado de São Paulo. Foto: Comissão de Patrimônio da Arquidiocese/Divulgação