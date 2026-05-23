Máquina planetária do início do século 20 funciona até hoje e vira atração em museu de Porto Alegre

Um estudo publicado na Revista Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo aponta que existem apenas cinco máquinas desse tipo em todo o mundo. Além da unidade gaúcha, os demais exemplares permanecem em instituições e coleções da França (na Galeria Delalande e nas casas de leilão ArtCurial e Chayette-Cheva) e da Itália (no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci). Foto: Reproduc?a?o