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Corantes são vilões: nutricionista explica quais bebidas alcoólicas provocam as piores ressacas
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"A ingestão calórica é como uma rodovia. Por exemplo, se você consumir muito álcool, seu corpo exigirá uma enorme quantidade de energia. E todo esse excesso irá para suas reservas de gordura abdominal”, detalhou ele, que também explicou que "um copo de cerveja e um copo de vinho têm uma quantidade de calorias muito semelhante. A única diferença é que a cerveja faz você se sentir mais inchado". Foto: Timothy Dykes/Unsplash
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O nutricionista ainda ressaltou a importância do consumo de frutas frescas, principalmente no verão. Entre as opções mais indicadas, ele citou melão e melancia por causa da grande quantidade de água presente nesses alimentos. Além da hidratação, a melancia oferece fibras e promove sensação de saciedade, mesmo com baixo teor de açúcar em comparação a doces industrializados. Foto: Magnific/fabrikasimf
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Outra sugestão apresentada por Sívori foi congelar uvas para transformá-las em um lanche saudável e refrescante. Durante a conversa, o especialista também desmentiu a ideia de que alimentos frios necessariamente possuem menos calorias. Como exemplo, ele mencionou o sorvete, frequentemente associado à sensação de refrescância, mas que apresenta elevado valor calórico. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
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Segundo Sívori, o organismo não utiliza toda a energia fornecida pelo alimento da mesma maneira, e grande parte das calorias ingeridas acaba convertida em calor corporal. "[...] Daquele sorvete, 70% serão convertidos em calor corporal e os 30% restantes em energia. Portanto, dizer que comer sorvete é refrescante é um mito". Foto: Pexels/Frederick Adegoke Snr.
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Entre os alimentos considerados mais difíceis de resistir, o nutricionista apontou as batatas fritas como um dos maiores exemplos de comida altamente viciante. Para ele, a combinação entre gordura, carboidrato e textura crocante estimula áreas do cérebro ligadas ao prazer, o que favorece o consumo exagerado. Foto: Wikimedia Commons/Dinkun Chen
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Já no caso da digestão, Sívori afirmou que o arroz branco está entre os alimentos mais fáceis de processar pelo organismo, contrariando a percepção de muitas pessoas que enxergam os carboidratos como vilões. “E o que estou dizendo sobre o arroz também se aplica ao macarrão. Porque, com esses dois alimentos, o grande problema são os acompanhamentos, ou seja, queijo, molhos e carnes processadas”, concluiu. Foto: Pexels/Jubair Bin Iqbal