Rubens Barrichello completa 54 anos: relembre a trajetória do ex-piloto de Fórmula 1

Barrichello disputou seis temporadas pela Ferrari. Na escuderia italiana, venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, no GP da Alemanha de 2000, e conquistou dois vice-campeonatos (2002 e 2004). Em 2006, o brasileirou transferiu-se para a Honda. Em 2009, na Brawn, viveu um dos melhores momentos da reta final da carreira ao disputar o título até o fim e terminar a temporada em terceiro lugar. Em 2011, encerrou sua trajetória na categoria após o GP do Brasil, pela escuderia Foto: Reprodução/@rubarrichelloção