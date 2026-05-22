O mistério de Bhangarh: conheça a fortaleza indiana que ficou famosa pelas histórias sobrenaturais

A fama do lugar cresceu tanto que o Serviço Arqueológico da Índia instalou placas oficiais proibindo a entrada no complexo após o pôr do sol e antes do amanhecer. A medida se baseia em justificativas ligadas à segurança e à preservação do patrimônio, mas acabou ampliando ainda mais a aura de mistério do forte. Foto: Wikimedia Commons/Vkwiki100