Explorador brasileiro refaz viagem de Charles Darwin pela Patagônia e lança livro sobre a expedição

A jornada resultou no livro "Encontrando Darwin – Uma expedição pelos confins do mundo", de 284 páginas, publicado pela Editora Solisluna com apoio da National Geographic Society. A obra, que chega às livrarias no dia 22 de maio, reúne relatos da viagem, reflexões pessoais e observações sobre os cenários naturais que influenciaram Darwin no século 19. O autor fará um tour de lançamento por várias cidades do Brasil, incluindo Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Salv Foto: Divulgac?a?o/Diorginis Pandini