Suíça investe bilhões para armazenar bateria subterrânea gigante capaz de liberar 1,2 GW em milissegundos

Para acomodar a estrutura principal, foi escavada uma enorme área subterrânea abaixo da cidade com cerca de 27 metros de profundidade, criando um espaço planejado para receber equipamentos de armazenamento em larga escala. O empreendimento não se limita apenas à bateria. O plano inclui um centro tecnológico multifuncional de 20 mil m² com laboratórios, escritórios, infraestrutura digital e um centro de processamento de dados voltado à inteligência artificial. Foto: Divulgac?a?o/Flexbase