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Suíça investe bilhões para armazenar bateria subterrânea gigante capaz de liberar 1,2 GW em milissegundos
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Para acomodar a estrutura principal, foi escavada uma enorme área subterrânea abaixo da cidade com cerca de 27 metros de profundidade, criando um espaço planejado para receber equipamentos de armazenamento em larga escala. O empreendimento não se limita apenas à bateria. O plano inclui um centro tecnológico multifuncional de 20 mil m² com laboratórios, escritórios, infraestrutura digital e um centro de processamento de dados voltado à inteligência artificial. Foto: Divulgac?a?o/Flexbase
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A proposta busca unir tecnologia, eficiência energética e reaproveitamento de recursos dentro de um mesmo ecossistema operacional. O sistema utilizará baterias de fluxo redox, tecnologia diferente das tradicionais baterias de lítio presentes em celulares, computadores e veículos elétricos. Nesse modelo, a energia fica armazenada em líquidos especiais mantidos em reservatórios separados. Foto: Divulgac?a?o/Flexbase
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Quando necessário, esses líquidos passam por módulos eletroquímicos capazes de converter energia química em eletricidade para abastecer a rede. Uma das principais vantagens apontadas pelos especialistas envolve a durabilidade do sistema e a facilidade de ampliar a capacidade de armazenamento sem necessidade de mudanças estruturais complexas. Foto: Divulgac?a?o/Flexbase
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Outro aspecto destacado pela empresa responsável está relacionado à segurança. Os líquidos utilizados no processo possuem características menos inflamáveis do que parte das tecnologias convencionais, fator considerado importante em instalações subterrâneas de grande porte. Foto: Divulgac?a?o/Flexbase
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Além disso, o projeto pretende oferecer respostas extremamente rápidas às oscilações do sistema elétrico europeu, com uma agilidade que viabiliza a injeção ou absorção imediata de carga e estabiliza as flutuações de redes alimentadas por fontes de energia solar e eólica. Foto: Farah Almazouni/Unsplash
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A localização escolhida possui importância histórica para o setor energético europeu. Desde o século passado, Laufenburg funciona como um dos pontos centrais de conexão entre redes elétricas de diferentes países da Europa. Essa tradição motivou o plano de conectar a usina à rede nacional de alta tensão por meio da operadora Swissgrid, estabelecendo uma referência de infraestrutura inédita no país. Foto: Wikimedia Commons/Campiana
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Nos últimos anos, o avanço das fontes renováveis aumentou a preocupação de governos e operadores de rede com o armazenamento de energia. Como parques solares e eólicos dependem das condições climáticas, tornou-se necessário desenvolver sistemas capazes de guardar excedentes produzidos em determinados horários e redistribuí-los quando o consumo aumenta. Foto: Pexels/Jakub Zerdzicki
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Grandes baterias estacionárias passaram então a ocupar espaço estratégico nas políticas energéticas internacionais. A previsão é que a estrutura suíça entre em funcionamento até o fim da década, após investimentos estimados entre 1 bilhão e 5 bilhões de francos suíços financiados pela iniciativa privada. Foto: Imagem gerada por IA
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O polo tecnológico planeja abrir 300 postos de trabalho e canalizar o calor residual dos servidores de dados para uma rede de aquecimento doméstico regional, o que deve evitar a emissão de 75 mil toneladas de dióxido de carbono (CO?) ao longo de três décadas. Foto: Imagem gerada por IA
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A iniciativa ganha força em um período de forte pressão sobre o abastecimento e alta nos custos tarifários no continente europeu. A opção por edificar a estrutura em subsolo otimiza a ocupação do espaço urbano da cidade e integra todos os serviços em um ecossistema focado na eficiência. Foto: Reprodução
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A evolução da obra acompanha uma tendência de mercados globais que tentam mitigar os desequilíbrios gerados por variações climáticas súbitas na geração. Mesmo em estágio de desenvolvimento, as proporções gigantescas anunciadas para o complexo de Laufenburg já colocam o projeto na vanguarda dos maiores sistemas de armazenamento de energia subterrâneos do planeta. Foto: Reprodução