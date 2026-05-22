Celebridades e TV
Arnold Schwarzenegger retornará ao universo de ‘Conan, o Bárbaro’ com novo filme
-
O ator demonstrou entusiasmo ao comentar o retorno ao universo criado por Robert E. Howard e inspirado também nas ilustrações de Frank Frazetta. Schwarzenegger afirmou que há cerca de uma década defendia a ideia de produzir “King Conan”, desde que houvesse um roteiro sólido e uma equipe capaz de compreender a essência do personagem. Ele também comentou que gostaria de contar com John Milius, diretor do longa original, na produção da nova sequência. Foto: Reprodução / Instagram
-
A proposta do filme é mostrar Conan em uma fase mais madura da vida, distante da figura do guerreiro jovem e invencível que marcou os anos 1980. "Ele não está mais na forma física de antes. Agora, tentam tirá-lo do trono. Ele ficou um pouco passivo, cansado do trabalho e quer seguir em frente”, afirmou Schwarzenegger. Foto: - Reprodução Instagram
-
Criado em 1932, Conan se tornou um dos personagens mais conhecidos da literatura fantástica, expandindo sua popularidade para quadrinhos, animações e adaptações cinematográficas. Além dos filmes protagonizados por Schwarzenegger nos anos 1980, o guerreiro também ganhou uma nova versão nos cinemas em 2011, interpretada por Jason Momoa. Foto: Divulgação
-
Arnold Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947 na cidade de Thal, no estado de Estíria, na Áustria, em uma família de sete irmãos de um casal formado por uma policial e uma dona de casa. Já adulto, angustiado por saber o que o pai foi do Partido Nazista e lutou na Segunda Guerra Mundial, Schwarzenegger encomendou uma investigação e concluiu que ele não havia cometido, diretamente, nenhuma atrocidade. Foto: Youtube Canal Coach Rubens Gomes
-
-
Ainda jovem, destacou-se no esporte ao conquistar diversos títulos internacionais de fisiculturismo, incluindo o prestigiado Mr. Olympia, competição da qual se tornou um dos maiores vencedores da história. Seu físico impressionante e a personalidade carismática ajudaram a transformá-lo em um ícone mundial da modalidade. Foto: Divulgação
-
Na década de 1970, Schwarzenegger iniciou a transição para Hollywood, enfrentando inicialmente dificuldades por causa do forte sotaque austríaco e do perfil físico considerado incomum para protagonistas da época. Mesmo assim, ganhou notoriedade após participar do documentário “Pumping Iron” (“O Homem dos Músculos de Aço”), que mostrou os bastidores do fisiculturismo e ampliou sua popularidade nos Estados Unidos. O grande salto na carreira veio nos anos 1980, quando estrelou o épico “Conan, o Bár Foto: reproduçao instagram
-
Pouco depois, Schwarzenegger alcançou fama global ao interpretar o exterminador ciborgue em “O Exterminador do Futuro”, dirigido por James Cameron. O personagem se tornou um dos mais marcantes da história do cinema, impulsionando uma franquia multimilionária. Foto: Reprodução copiada do do site cinegrandiose.com
-
-
Em 2003, Schwarzenegger surpreendeu ao ingressar definitivamente na política e ser eleito governador da Califórnia, cargo que ocupou por dois mandatos pelo Partido Republicano, até 2011. Após deixar a política, voltou gradualmente ao cinema, retomando papéis clássicos e participando de novas produções de ação. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
Na vida pessoal, Arnold Schwarzenegger foi casado por mais de duas décadas com Maria Shriver, sobrinha do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, com quem teve quatro filhos, entre eles Patrick Schwarzenegger, que também seguiu carreira artística. Além disso, Katherine Schwarzenegger, uma de suas duas filhas, é casada com o ator Chris Pratt (“Guardiões da Galáxia” e “Jurassic World”). Foto: Twitter @portaldoholanda
-
A separação de Schwarzenegger e Maria Shriver ganhou ampla repercussão em 2011, após a revelação de que o ator teve um filho (Joseph Baena) fora do casamento com uma funcionária da família. Foto: Reprodução/Instagram
-