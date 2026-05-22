Com Débora Falabella, premiada peça ‘Prima Facie’ voltará ao Rio de Janeiro em junho

No enredo, Débora interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que tem entre seus clientes acusados de violência contra mulheres. Oriunda de uma família humilde, a personagem construiu carreira de destaque na advocacia, mas mergulha em uma crise pessoal ao ser ela mesma vítima de violência por parte de um colega de trabalho. Então, passa a questionar crenças, valores e o próprio funcionamento do sistema judiciário. A trama também discute temas ligados à condição feminina e às relações de poder pr Foto: Annelize Tozetto/Divulgação