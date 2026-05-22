Celebridades e TV
Com Débora Falabella, premiada peça ‘Prima Facie’ voltará ao Rio de Janeiro em junho
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No enredo, Débora interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que tem entre seus clientes acusados de violência contra mulheres. Oriunda de uma família humilde, a personagem construiu carreira de destaque na advocacia, mas mergulha em uma crise pessoal ao ser ela mesma vítima de violência por parte de um colega de trabalho. Então, passa a questionar crenças, valores e o próprio funcionamento do sistema judiciário. A trama também discute temas ligados à condição feminina e às relações de poder pr Foto: Annelize Tozetto/Divulgação
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“Não é só uma peça sobre violência contra a mulher. É também. Mas é a história da vida de uma mulher que, no auge da sua vida social e profissional, é atropelada por essa violência”, declarou Débora Falabella em entrevista de 2025 ao portal Terra. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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O papel, com forte carga emocional, tem exigido bastante da atriz. Débora já contou em entrevistas que, para manter o preparo físico e mental, adotou hábitos mais saudáveis e uma rotina rigorosa de exercícios. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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A atriz afirmou que o trabalho a tornou mais sensível às questões de gênero e à violência contra as mulheres. O tema também aparece em outro projeto recente, o filme “Pele de Rinoceronte”. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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Discreta em relação à vida pessoal, Débora reconhece que já enfrentou dificuldades com a fama, mas aprendeu a lidar com a exposição. Segundo ela, durante o sucesso de “Avenida Brasil”, a repercussão foi intensa, porém recebeu o carinho do público com leveza e bom humor. Em maio de 2026, a atriz aceitou convite da Rede Globo para atuar na continuação da novela, que deve estrear em 2027. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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Na trama, Débora interpreta Nina, uma jovem que busca vingança após ser abandonada na infância pela madrasta Carminha, personagem vivida por Adriana Esteves, após a morte de seu pai. A novela foi um fenômeno de audiência, com repercussão não só Brasil como também no exterior. Foto: Reprodução de cena
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Débora Falabella nasceu em 22 de fevereiro de 1979, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filha do ator Rogério Falabella e da cantora lírica Maria Olympia, além de irmã da atriz Cynthia Falabella e da produtora Júnia Falabella, ela cresceu em ambiente artístico, cercada por teatro e música. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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A sua estreia profissional ocorreu aos 15 anos, na peça “Flicts”, baseada na obra de Ziraldo, em 1995. Sua primeira grande projeção nacional veio em 1998, com a série adolescente “Malhação”, da TV Globo, na qual interpretou a personagem Antônia. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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O sucesso a levou a outros papéis de destaque na emissora. Em 2001, ganhou notoriedade com Mel Ferraz, na novela “O Clone”, de Glória Perez. A personagem, uma jovem em conflito com a própria família, marcou sua trajetória. Foto: Divulgação
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Outro papel importante veio em “A Força do Querer”, de 2017, no qual viveu Irene, uma vilã complexa e manipuladora. A interpretação recebeu elogios da crítica e consolidou sua versatilidade. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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Além dos citados, Débora atuou em diversas outras produções da TV Globo como “Um Anjo Caiu do Céu”, “Agora É que São Elas”, “Um Só Coração”, “Senhora do Destino”, “Sinhá Moça”, “Duas Caras”, “Escrito nas Estrelas”, “Nada Será Como Antes”, “Terra e Paixão, entre outras. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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Com mais de 15 filmes no currículo, a carreira de Débora no cinema também se destaca. Inclusive, a atriz já conquistou o prêmio Grande Otelo de Melhor Atriz, em 2004, por “2 Perdidos numa Noite Suja”. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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Reconhecida por sua dedicação e consistência artística, Débora Falabella segue como uma das principais atrizes do país, com carreira sólida no teatro, no cinema e na televisão. Foto: Reprodução Instagram /@deborafalabellaoficial
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