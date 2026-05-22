Celebridades e TV
Astro Chris Pratt revela que filhos com Katherine Schwarzenegger nunca assistiram a seus filmes
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Pratt comentou no programa que a decisão de limitar o contato dos filhos pequenos com telas é uma iniciativa da esposa, que é filha de outro astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. “A minha filha de cinco anos, a de três e o de um ano nunca assistiram nenhum filme. A Katherine é bem tradicional quando se trata de telas, tecnologia e tudo isso. Então, estamos esperando. Um dia eles ainda vão saber que o pai deles é muito legal. Eles ainda não descobriram isso, mas um dia vão”, explicou. Em out Foto: Reprodução Instagram
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Christopher Michael Pratt nasceu em 21 de junho de 1979, na cidade de Virgínia, no estado americano do Minnesota. Antes da carreira artística, ele trabalhava como garçom e foi descoberto pela atriz e diretora Rae Dawn Chong, que o escalou para o curta de terror e comédia “Cursed Part 3” após se impressionar com seu senso de humor. Foto: Divulgação
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Depois disso, Pratt participou de produções menores até conquistar seu primeiro papel fixo na televisão, como Bright Abbot em “Everwood”, de 2002 a 2006. Em seguida, atuou na quarta temporada de “The O.C.: Um Estranho no Paraíso” como Ché. Foto: Divulgação
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O reconhecimento, porém, só veio em 2009 com o personagem Andy Dwyer na série “Parks and Recreation”. Nos anos seguintes, atuou em filmes como “Noivas em Guerra”, “Qual o Seu Número?”, “Uma Noite Mais que Louca”, “Cinco Anos de Noivado” e “De Repente Pai”. Foto: Divulgação
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O ator ganhou destaque ao interpretar Justin no longa “A Hora Mais Escura”, de Kathryn Bigelow, indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2013, e Paul em “Ela”, igualmente indicado ao prêmio máximo do cinema. Foto: Divulgação
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A fama internacional se consolidou em 2014, quando interpretou Peter Quill, o Senhor das Estrelas, em “Guardiões da Galáxia”. Para viver o personagem, passou por um intenso programa de treinamento e perdeu 27 quilos. Foto: Reprodução / Instagram
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O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, e Pratt voltou ao papel em “Guardiões da Galáxia Vol. 2”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “Vingadores: Ultimato”, “Thor: Amor e Trovão”, “Guardiões da Galáxia: Especial de Festas” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”. Foto: Divulgação
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No cinema, Pratt também protagonizou a trilogia “Jurassic World”: “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros”, lançado em 2015; “Jurassic World: Reino Ameaçado”, de 2018; e “Jurassic World: Domínio”, de 2022, ao lado de Bryce Dallas Howard. Foto: Divulgação
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Ele participou ainda de produções como “Passageiros”, “The Electric State”, da Netflix, “A Guerra do Amanhã” e “A Lista Terminal”, estes dois últimos do Prime Video. Foto: Divulgação
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No campo da animação, Chris Pratt dublou personagens de “Uma Aventura LEGO 2”, “Super Mario Bros: O Filme”, “Garfield: Fora de Casa” e “Super Mario Galaxy: O Filme”. Foto: Divulgação
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Pratt foi casado com Anna Faris entre 2009 e 2017; juntos, tiveram um filho, Jack, nascido em 2012. Desde 2019, é casado com Katherine Schwarzenegger, com quem tem três filhos: Lyla Maria, Eloise Christina e Ford Fitzgerald. Foto: Reprodução Instagram /@prattprattpratt