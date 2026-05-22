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Celebridades e TV

Astro Chris Pratt revela que filhos com Katherine Schwarzenegger nunca assistiram a seus filmes

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Redação Flipar
  • Pratt comentou no programa que a decisão de limitar o contato dos filhos pequenos com telas é uma iniciativa da esposa, que é filha de outro astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. “A minha filha de cinco anos, a de três e o de um ano nunca assistiram nenhum filme. A Katherine é bem tradicional quando se trata de telas, tecnologia e tudo isso. Então, estamos esperando. Um dia eles ainda vão saber que o pai deles é muito legal. Eles ainda não descobriram isso, mas um dia vão”, explicou. Em out
    Pratt comentou no programa que a decisão de limitar o contato dos filhos pequenos com telas é uma iniciativa da esposa, que é filha de outro astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. “A minha filha de cinco anos, a de três e o de um ano nunca assistiram nenhum filme. A Katherine é bem tradicional quando se trata de telas, tecnologia e tudo isso. Então, estamos esperando. Um dia eles ainda vão saber que o pai deles é muito legal. Eles ainda não descobriram isso, mas um dia vão”, explicou. Em out Foto: Reprodução Instagram
  • Christopher Michael Pratt nasceu em 21 de junho de 1979, na cidade de Virgínia, no estado americano do Minnesota. Antes da carreira artística, ele trabalhava como garçom e foi descoberto pela atriz e diretora Rae Dawn Chong, que o escalou para o curta de terror e comédia “Cursed Part 3” após se impressionar com seu senso de humor.
    Christopher Michael Pratt nasceu em 21 de junho de 1979, na cidade de Virgínia, no estado americano do Minnesota. Antes da carreira artística, ele trabalhava como garçom e foi descoberto pela atriz e diretora Rae Dawn Chong, que o escalou para o curta de terror e comédia “Cursed Part 3” após se impressionar com seu senso de humor. Foto: Divulgação
  • Depois disso, Pratt participou de produções menores até conquistar seu primeiro papel fixo na televisão, como Bright Abbot em “Everwood”, de 2002 a 2006. Em seguida, atuou na quarta temporada de “The O.C.: Um Estranho no Paraíso” como Ché.
    Depois disso, Pratt participou de produções menores até conquistar seu primeiro papel fixo na televisão, como Bright Abbot em “Everwood”, de 2002 a 2006. Em seguida, atuou na quarta temporada de “The O.C.: Um Estranho no Paraíso” como Ché. Foto: Divulgação
  • O reconhecimento, porém, só veio em 2009 com o personagem Andy Dwyer na série “Parks and Recreation”. Nos anos seguintes, atuou em filmes como “Noivas em Guerra”, “Qual o Seu Número?”, “Uma Noite Mais que Louca”, “Cinco Anos de Noivado” e “De Repente Pai”.
    O reconhecimento, porém, só veio em 2009 com o personagem Andy Dwyer na série “Parks and Recreation”. Nos anos seguintes, atuou em filmes como “Noivas em Guerra”, “Qual o Seu Número?”, “Uma Noite Mais que Louca”, “Cinco Anos de Noivado” e “De Repente Pai”. Foto: Divulgação
  • O ator ganhou destaque ao interpretar Justin no longa “A Hora Mais Escura”, de Kathryn Bigelow, indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2013, e Paul em “Ela”, igualmente indicado ao prêmio máximo do cinema.
    O ator ganhou destaque ao interpretar Justin no longa “A Hora Mais Escura”, de Kathryn Bigelow, indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2013, e Paul em “Ela”, igualmente indicado ao prêmio máximo do cinema. Foto: Divulgação
  • A fama internacional se consolidou em 2014, quando interpretou Peter Quill, o Senhor das Estrelas, em “Guardiões da Galáxia”. Para viver o personagem, passou por um intenso programa de treinamento e perdeu 27 quilos.
    A fama internacional se consolidou em 2014, quando interpretou Peter Quill, o Senhor das Estrelas, em “Guardiões da Galáxia”. Para viver o personagem, passou por um intenso programa de treinamento e perdeu 27 quilos. Foto: Reprodução / Instagram
  • O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, e Pratt voltou ao papel em “Guardiões da Galáxia Vol. 2”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “Vingadores: Ultimato”, “Thor: Amor e Trovão”, “Guardiões da Galáxia: Especial de Festas” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”.
    O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, e Pratt voltou ao papel em “Guardiões da Galáxia Vol. 2”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “Vingadores: Ultimato”, “Thor: Amor e Trovão”, “Guardiões da Galáxia: Especial de Festas” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”. Foto: Divulgação
  • No cinema, Pratt também protagonizou a trilogia “Jurassic World”: “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros”, lançado em 2015; “Jurassic World: Reino Ameaçado”, de 2018; e “Jurassic World: Domínio”, de 2022, ao lado de Bryce Dallas Howard.
    No cinema, Pratt também protagonizou a trilogia “Jurassic World”: “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros”, lançado em 2015; “Jurassic World: Reino Ameaçado”, de 2018; e “Jurassic World: Domínio”, de 2022, ao lado de Bryce Dallas Howard. Foto: Divulgação
  • Ele participou ainda de produções como “Passageiros”, “The Electric State”, da Netflix, “A Guerra do Amanhã” e “A Lista Terminal”, estes dois últimos do Prime Video.
    Ele participou ainda de produções como “Passageiros”, “The Electric State”, da Netflix, “A Guerra do Amanhã” e “A Lista Terminal”, estes dois últimos do Prime Video. Foto: Divulgação
  • No campo da animação, Chris Pratt dublou personagens de “Uma Aventura LEGO 2”, “Super Mario Bros: O Filme”, “Garfield: Fora de Casa” e “Super Mario Galaxy: O Filme”.
    No campo da animação, Chris Pratt dublou personagens de “Uma Aventura LEGO 2”, “Super Mario Bros: O Filme”, “Garfield: Fora de Casa” e “Super Mario Galaxy: O Filme”. Foto: Divulgação
  • Pratt foi casado com Anna Faris entre 2009 e 2017; juntos, tiveram um filho, Jack, nascido em 2012. Desde 2019, é casado com Katherine Schwarzenegger, com quem tem três filhos: Lyla Maria, Eloise Christina e Ford Fitzgerald.
    Pratt foi casado com Anna Faris entre 2009 e 2017; juntos, tiveram um filho, Jack, nascido em 2012. Desde 2019, é casado com Katherine Schwarzenegger, com quem tem três filhos: Lyla Maria, Eloise Christina e Ford Fitzgerald. Foto: Reprodução Instagram /@prattprattpratt
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