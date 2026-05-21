Doi Inthanon: parque nacional situado na montanha mais alta da Tailândia virou destino internacional de ecoturismo

Durante a estação chuvosa, entre maio e outubro, as paisagens se tornam ainda mais verdes e as cachoeiras ganham maior volume de água. Em contrapartida, chuvas frequentes dificultam algumas trilhas. O nascer do sol no Doi Inthanon é uma experiência bastante procurada por turistas devido ao chamado “mar de nuvens”, fenômeno em que as montanhas parecem flutuar acima da névoa. Foto: PHANNIPA KATTIYAWONG/Pixabay