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Doi Inthanon: parque nacional situado na montanha mais alta da Tailândia virou destino internacional de ecoturismo
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O parque nacional foi oficialmente criado em 1972 e ocupa uma extensa área montanhosa coberta por florestas densas, rios, cachoeiras e trilhas naturais. A vegetação muda conforme a altitude, criando paisagens variadas que vão desde florestas tropicais úmidas até áreas de mata constantemente envoltas por névoa. A biodiversidade local impressiona pesquisadores e visitantes, com centenas de espécies de aves, mamíferos, insetos e plantas raras. Foto: Pexels/Zaonar Saizainalin
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O local é considerado um dos melhores destinos da Tailândia para observação de pássaros, atraindo fotógrafos e estudiosos de várias partes do mundo. Entre os animais encontrados na região aparecem gibões, civetas, esquilos voadores e diversas espécies de cervos. Foto: Wikimedia Commons/Devonpike
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As cachoeiras constituem outro grande atrativo do parque, especialmente a Wachirathan, conhecida por sua queda d’água poderosa e pela névoa que forma arco-íris em dias ensolarados. A cachoeira Sirithan também recebe muitos visitantes por causa da vista panorâmica e da facilidade de acesso. Foto: Wikimedia Commons/KOSIN SUKHUM
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Trilhas ecológicas permitem aos visitantes explorar partes preservadas da floresta e revelam árvores gigantes, musgos, samambaias e flores exóticas. Uma das rotas mais famosas é a trilha Kew Mae Pan, que oferece paisagens montanhosas espetaculares e vistas do nascer do sol acima das nuvens. Foto: Wikimedia Commons/Piith.hant
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Durante a estação fria, algumas áreas do parque registram geadas ocasionais, fenômeno incomum em um país tropical. O topo do Doi Inthanon conta com um pequeno marco que indica o ponto mais alto da Tailândia e costuma receber turistas durante todo o ano. Próximo dali existem templos e centros de visitantes que explicam a importância ecológica da região. Foto: Wikimedia Commons/Vyacheslav Argenberg
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Entre os locais mais fotografados, destaque para os pagodes gêmeos construídos em homenagem ao rei Bhumibol Adulyadej e à rainha Sirikit. Cercados por jardins floridos e mirantes, esses templos oferecem uma das vistas mais conhecidas do norte tailandês. Foto: Wikimedia Commons/Yimsurawut
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O parque também tem forte importância cultural, com diversas comunidades da etnia Karen vivendo em vilarejos espalhados pelas montanhas. Muitos habitantes locais cultivam café, arroz, flores e hortaliças em áreas agrícolas adaptadas ao relevo montanhoso. Foto: Wikimedia Commons/Nejumy
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Projetos ambientais apoiados pela monarquia tailandesa incentivaram práticas sustentáveis e reduziram antigos problemas relacionados ao desmatamento e ao cultivo ilegal de papoula. A estrada principal do parque facilita o acesso aos principais pontos turísticos, embora várias áreas mantenham aspecto isolado e silencioso. Foto: Wikimedia Commons/Peerawat.b
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Durante a estação chuvosa, entre maio e outubro, as paisagens se tornam ainda mais verdes e as cachoeiras ganham maior volume de água. Em contrapartida, chuvas frequentes dificultam algumas trilhas. O nascer do sol no Doi Inthanon é uma experiência bastante procurada por turistas devido ao chamado “mar de nuvens”, fenômeno em que as montanhas parecem flutuar acima da névoa. Foto: PHANNIPA KATTIYAWONG/Pixabay
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O parque nacional também desempenha papel fundamental na preservação das nascentes de rios importantes do norte da Tailândia. A altitude elevada favorece o desenvolvimento de espécies vegetais raras pouco comuns em outras regiões do Sudeste Asiático. Pesquisadores consideram a área um dos ambientes mais ricos do país em diversidade ecológica. Foto: Wikimedia Commons/Morgan Miller
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Além da natureza exuberante, o local oferece contato com mercados rurais, cafés artesanais e tradições culturais mantidas por comunidades montanhesas há várias gerações. A combinação entre clima ameno, paisagens montanhosas, templos, cachoeiras e biodiversidade transformou o Parque Nacional Doi Inthanon em um dos destinos naturais mais emblemáticos da Tailândia e em símbolo da riqueza ambiental do país. Foto: Wikimedia Commons/Kwhisky