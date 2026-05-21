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‘Super El Niño’ de 2026 pode provocar efeitos em cadeia na economia mundial; entenda
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Hoje, cientistas afirmam que a humanidade possui tecnologia muito mais avançada para prever e monitorar o fenômeno, mas alertam que o aquecimento global pode ampliar seus impactos. O El Niño se caracteriza pela elevação anormal da temperatura na porção equatorial do Pacífico, uma alteração que desregula a circulação de ventos e os regimes de chuva em todo o planeta. Normalmente, o fenômeno aumenta a chance de estiagens em regiões da Ásia, Austrália e Amazônia, enquanto favorece chuvas intensas e Foto: Divulgac?a?o/NOAA
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Além dos efeitos ambientais, o El Niño também influencia a produção agrícola, os preços dos alimentos, a geração de energia hidrelétrica e diferentes setores da economia mundial. De acordo com modelos meteorológicos globais, o episódio projetado para 2026 pode elevar a temperatura do Pacífico em até 3°C acima da média histórica, patamar suficiente para ser considerado um dos eventos mais extremos já registrados. Foto: Javier Miranda/Unsplash
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O evento de 1877 se tornou referência justamente porque seus efeitos ocorreram simultaneamente em diferentes continentes. O colapso de safras agrícolas atingiu populações inteiras em uma época em que grande parte da economia mundial dependia diretamente da agricultura local. Foto: Reprodução do X @PGDynes
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Estimativas históricas sugerem que milhões de pessoas morreram não apenas pela falta de alimentos, mas também por doenças e colapsos sociais agravados pelas condições climáticas. Pesquisadores destacam que decisões políticas da época contribuíram para ampliar a tragédia. Foto: Pexels/Juan Moccagatta
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Na Índia, então sob domínio britânico, especialistas apontam que houve falhas administrativas e respostas insuficientes diante da crise alimentar. Atualmente, cientistas consideram improvável uma catástrofe humanitária semelhante à do século 19, principalmente por causa dos avanços tecnológicos e dos sistemas globais de monitoramento climático. Foto: Markus Spiske/Unsplash
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Ainda assim, existe preocupação com o impacto do aquecimento global sobre futuros episódios de El Niño. Com o aumento das temperaturas médias do planeta provocado pelas emissões de gases de efeito estufa, fenômenos climáticos extremos tendem a ocorrer em uma atmosfera mais quente e instável. Foto: Pexels/Pixabay
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Isso pode ampliar secas, incêndios florestais, ondas de calor e tempestades violentas. Alguns estudos também sugerem que o aquecimento dos oceanos poderá alterar o comportamento natural do El Niño, aumentando a frequência ou a intensidade dos eventos nas próximas décadas. Foto: Mohd Nor Azmil Abdul Rahman - Flickr
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Antes da segunda metade do século 20, os cientistas ainda detinham um conhecimento limitado sobre os mecanismos e os impactos globais desse fenômeno. O grande avanço ocorreu após o forte El Niño de 1982 a 1983, que causou prejuízos bilionários e pegou governos de surpresa. Foto: Flickr - NARONG SANGNAK
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Depois dessa crise, redes internacionais de observação oceânica passaram a monitorar continuamente o Pacífico com o auxílio de boias, sensores, satélites e sistemas computacionais capazes de acompanhar temperatura da água, pressão atmosférica e movimentação dos ventos. Foto: rdlncl/Pixabay
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Graças a esses recursos, cientistas conseguem identificar sinais de formação do fenômeno com meses de antecedência, permitindo que governos e setores econômicos organizem estratégias preventivas. Mesmo assim, especialistas alertam que um super El Niño ainda tem potencial para provocar fortes impactos globais. Foto: Matt Palmer/Unsplash
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Em uma economia mundial altamente conectada, eventos climáticos extremos têm capacidade de gerar efeitos rápidos sobre mercados de energia, transporte, fertilizantes e alimentos. Para os pesquisadores, o principal desafio das próximas décadas será transformar conhecimento científico em ações concretas de adaptação diante de um clima cada vez mais instável. Foto: Pexels/Gu Bra