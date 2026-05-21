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Cenário icônico do Rio, Enseada de Botafogo receberá show gratuito de Lauryn Hill e Ludmilla
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Mesmo com a troca de endereço, a programação permanece inalterada, assim como os ingressos distribuídos anteriormente. A apresentação está marcada para o dia 6 de junho, das 18h às 22h e também marca a comemoração dos 30 anos do álbum "The Score", lançado pelo grupo Fugees e considerado um dos discos mais influentes do hip-hop dos anos 1990. Além da celebração musical, o show servirá como encerramento da 1ª edição da Rio Nature and Climate Week, conferência voltada a discussões sobre sustentabil Foto: Divulgac?a?o
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A procura pelos ingressos mobilizou fãs do Brasil e do exterior. De acordo com a organização, mais de 100 mil pessoas participaram do processo de inscrição em pouco mais de uma semana. Em comunicado oficial, os organizadores afirmaram que a mudança irá proporcionar uma experiência ainda maior para o público em um dos cenários mais emblemáticos da cidade do Rio, com vista para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
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A Enseada de Botafogo fica localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro e forma uma das paisagens urbanas mais conhecidas do país. Cercada por montanhas, prédios históricos e pela Baía de Guanabara, a região oferece uma das vistas mais icônicas do estado. Historicamente, a região desempenhou um papel vital no desenvolvimento urbano carioca. Foto: Wikimedia Commons/Halley Pacheco de Oliveira
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Desde o período colonial, a área serviu como ponto estratégico para navegação e ocupação da cidade, graças à posição privilegiada às margens da Baía de Guanabara. Durante os séculos 19 e 20, Botafogo se consolidou como um dos bairros mais elegantes do Rio, atraindo famílias influentes e construções de alto padrão. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
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Muitos casarões históricos surgiram ao redor da enseada, alguns preservados até hoje em meio aos edifícios modernos. A região também ganhou relevância cultural por causa de teatros, cinemas, escolas tradicionais e centros empresariais que ajudaram a transformar o bairro em um importante polo urbano. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
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A praia de Botafogo, embora não seja a mais procurada para banho, tornou-se símbolo visual da cidade por causa da combinação entre mar, montanhas e arquitetura urbana, além da forte ligação com o esporte e o lazer. O local é utilizado por moradores para caminhada, corrida e ciclismo, além de ser destinado a eventos culturais e apresentações ao ar livre. Foto: Alexandre Macieira | Riotur
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Nas últimas décadas, a orla passou por revitalizações que ampliaram a circulação de moradores e turistas. Em dias claros, o reflexo do sol sobre a Baía de Guanabara cria uma das paisagens mais fotografadas do Rio de Janeiro. O espelho d'água também atrai entusiastas de esportes como o remo e o stand-up paddle, que encontram ali um ambiente protegido das fortes correntes de mar aberto. Foto: Magnific/wirestock
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À noite, a iluminação pública cria um reflexo característico nas águas calmas da enseada, um fenômeno visual marcante. Outro destaque da região é a proximidade com importantes pontos turísticos e centros culturais, como o Museu Nacional dos Povos Indígenas, o Shopping RioSul e a estação inicial do bondinho do Pão de Açúcar, localizada no bairro vizinho da Urca. Foto: Poswiecie/Pixabay
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A enseada também oferece vista privilegiada para embarcações que cruzam a Baía de Guanabara e para o movimento dos veleiros do tradicional Botafogo de Futebol e Regatas, clube que nasceu na região e ajudou a popularizar o nome do bairro no Brasil e no exterior. Foto: Mauro Segura/Pixabay
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Apesar da beleza natural, a área enfrentou problemas ambientais ao longo do tempo, principalmente relacionados à poluição das águas da Baía de Guanabara. Projetos de recuperação ambiental e melhorias urbanas passaram a integrar debates frequentes sobre o futuro da região. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimedia Commons
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Mesmo com os desafios ambientais, a Enseada de Botafogo continua como um dos cartões-postais mais famosos do Rio de Janeiro e um dos cenários mais emblemáticos da capital fluminense, reunindo natureza, história e intensa vida urbana, palco frequente de grandes shows gratuitos, manifestações artísticas e feiras gastronômicas. Foto: ASSY/Pixabay