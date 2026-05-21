Cenário icônico do Rio, Enseada de Botafogo receberá show gratuito de Lauryn Hill e Ludmilla

A procura pelos ingressos mobilizou fãs do Brasil e do exterior. De acordo com a organização, mais de 100 mil pessoas participaram do processo de inscrição em pouco mais de uma semana. Em comunicado oficial, os organizadores afirmaram que a mudança irá proporcionar uma experiência ainda maior para o público em um dos cenários mais emblemáticos da cidade do Rio, com vista para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Foto: Alexandre Macieira/Riotur