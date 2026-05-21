Ilhas calcárias, cavernas, vilas flutuantes e natureza preservada: conheça a Baía Bai Tu Long, no Vietnã

Cientistas acreditam que a formação geológica da região data de mais de 500 milhões de anos e resulta de complexos processos tectônicos e marítimos. Além disso, a Baía Bai Tu Long compartilha características naturais semelhantes às da Baía de Ha Long, reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. No entanto, Bai Tu Long preserva áreas menos exploradas, com menor presença de grandes embarcações turísticas e hotéis flutuantes. Foto: Reprodução do Flickr Hannes Rothleitner