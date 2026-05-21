Falta de limpeza na máquina de lavar pode reduzir vida útil do aparelho; veja dicas dos fabricantes

Embora a função primordial do equipamento seja a limpeza, o sistema não possui um sistema completo capaz de remover sozinho todos os resíduos gerados pelo uso frequente. Restos de detergente e amaciante costumam se acumular no tambor, nas borrachas de vedação e nas gavetas de produtos de limpeza, criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Foto: Pexels/cottonbro studio