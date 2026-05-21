Maravilha do Sudeste Asiático: no Laos, Planalto Bolaven atrai turistas com cachoeiras gigantes e tradição cafeeira

Entre as quedas-d’água mais conhecidas estão Tad Fane, Tad Yuang e Tad Lo, que atraem visitantes de diversas partes do mundo. A cachoeira Tad Fane, por exemplo, possui duas colunas de água que caem lado a lado por mais de 100 metros de altura em meio a uma floresta exuberante. A região também abriga uma rica biodiversidade, com espécies de aves, mamíferos e plantas tropicais raras. Foto: Wikimedia Commons/Dominic Nelson