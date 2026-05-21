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Mulheres recuperam nascentes e fortalecem produção de alimentos no Cerrado brasileiro

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Redação Flipar
  • O trabalho envolve o plantio de milhares de mudas nativas e a criação de estruturas para fortalecer a agricultura familiar. As famílias passaram a cultivar hortaliças, frutas, legumes e plantas medicinais.
    O trabalho envolve o plantio de milhares de mudas nativas e a criação de estruturas para fortalecer a agricultura familiar. As famílias passaram a cultivar hortaliças, frutas, legumes e plantas medicinais. Foto: Divulgação
  • Com isso, garantem mais segurança alimentar e geração de renda para a comunidade. O projeto também ganhou destaque pelo protagonismo feminino.
    Com isso, garantem mais segurança alimentar e geração de renda para a comunidade. O projeto também ganhou destaque pelo protagonismo feminino. Foto: Divulgação
  • As mulheres lideram a implantação dos quintais e participaram das decisões sobre manejo, irrigação e preservação das áreas restauradas.
    As mulheres lideram a implantação dos quintais e participaram das decisões sobre manejo, irrigação e preservação das áreas restauradas. Foto: Divulgação
  • Além disso, o retorno de espécies da fauna silvestre passou a ser observado nas regiões recuperadas. Considerado um dos biomas mais importantes do Brasil, o Cerrado é conhecido como o “berço das águas”.
    Além disso, o retorno de espécies da fauna silvestre passou a ser observado nas regiões recuperadas. Considerado um dos biomas mais importantes do Brasil, o Cerrado é conhecido como o “berço das águas”. Foto: Luciano cta/Wikimédia Commons
  • Isso acontece porque nele nascem rios que abastecem algumas das principais bacias hidrográficas do país, fundamentais para o fornecimento de água e produção de energia.
    Isso acontece porque nele nascem rios que abastecem algumas das principais bacias hidrográficas do país, fundamentais para o fornecimento de água e produção de energia. Foto: Carlospeixottodf wikimedia commons
  • O bioma também possui enorme biodiversidade, com milhares de espécies de plantas, aves, mamíferos e insetos. Muitas dessas espécies existem apenas nessa região, o que torna a preservação do Cerrado essencial para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da fauna brasileira.
    O bioma também possui enorme biodiversidade, com milhares de espécies de plantas, aves, mamíferos e insetos. Muitas dessas espécies existem apenas nessa região, o que torna a preservação do Cerrado essencial para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da fauna brasileira. Foto: Reprodução TV Anhanguera
  • Apesar da importância ambiental, o Cerrado vem sofrendo há vários anos uma pressão constante do desmatamento e das mudanças climáticas, o que representa uma ameaça ao equilíbrio ecológico.
    Apesar da importância ambiental, o Cerrado vem sofrendo há vários anos uma pressão constante do desmatamento e das mudanças climáticas, o que representa uma ameaça ao equilíbrio ecológico. Foto: Divulgação Agencia Senado
  • Projetos de recuperação de nascentes, agricultura sustentável e restauração ecológica são vistos como fundamentais para proteger o solo, garantir água e fortalecer comunidades que vivem da terra.
    Projetos de recuperação de nascentes, agricultura sustentável e restauração ecológica são vistos como fundamentais para proteger o solo, garantir água e fortalecer comunidades que vivem da terra. Foto: Reprodução TV Anhanguera
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