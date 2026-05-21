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Patrimônio da UNESCO, George Town é um ‘tesouro’ da Malásia que atrai turistas pela arquitetura e gastronomia
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Ao longo dos séculos, comerciantes chineses, indianos, árabes, armênios e europeus estabeleceram comunidades em George Town, criando uma sociedade multicultural rara até mesmo para os padrões asiáticos. Essa diversidade aparece de forma evidente nas ruas estreitas do centro histórico, onde templos chineses convivem com mesquitas, igrejas cristãs e templos hindus separados por poucos metros. Foto: Geraldine Ng/Unsplash
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Em reconhecimento ao valor histórico e cultural da cidade, o centro antigo de George Town recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO em 2008, ao lado da cidade de Malaca. A arquitetura local constitui um dos maiores atrativos da cidade. Centenas de construções preservam estilos coloniais britânicos, chineses, indianos e peranakan, grupo descendente da mistura entre chineses e malaios. Foto: Pexels/Ninh Tien Dat
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Muitas dessas edificações apresentam fachadas coloridas, varandas ornamentadas, janelas de madeira e detalhes decorativos extremamente refinados. Entre os exemplos mais famosos está a Cheong Fatt Tze Mansion, conhecida como Mansão Azul, construída no século 19 pelo comerciante chinês Cheong Fatt Tze. Foto: Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote
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O edifício combina elementos orientais e europeus e se tornou símbolo da herança cultural da cidade. Outro destaque importante é o Khoo Kongsi, um elaborado templo-clã chinês famoso por suas esculturas, entalhes dourados e telhados ornamentados. Foto: Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote
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George Town também ganhou fama internacional pela arte urbana espalhada pelas ruas do centro histórico. Murais decorados em paredes antigas transformaram bairros inteiros em galerias a céu aberto. O artista lituano Ernest Zacharevic ajudou a popularizar esse fenômeno com obras interativas que misturam desenhos e objetos reais. Foto: Lightscape/Unsplash
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Muitas imagens retratam cenas do cotidiano local, crianças brincando e costumes tradicionais da cidade. O turismo cresceu intensamente após a divulgação dessas obras nas redes sociais e em revistas internacionais. A gastronomia também ocupa posição central na identidade cultural de George Town. Foto: Kelvin Zyteng/Unsplash
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A cidade é considerada por muitos especialistas como a capital culinária da Malásia devido à enorme variedade de sabores encontrados em mercados de rua, restaurantes familiares e centros de alimentação conhecidos como hawker centres. O aroma de especiarias domina várias ruas da cidade, especialmente nos bairros históricos conhecidos como Little India e Chinatown. Foto: Pexels/Shu Takes Photo
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Receitas chinesas, indianas e malaias se misturam em pratos únicos, resultado direto do encontro entre diferentes povos ao longo da história. Entre os mais populares estão o char kway teow, feito com macarrão de arroz salteado, o assam laksa, sopa picante de peixe com tamarindo, e o nasi kandar, prato de arroz servido com diversos curries. Foto: Kelvin Zyteng/Unsplash
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Além do patrimônio histórico, George Town possui forte vida cultural e artística. Festivais religiosos acontecem durante todo o ano e refletem a diversidade étnica da população. Celebrações chinesas, hindus, islâmicas e cristãs compartilham espaço em um ambiente marcado pela convivência multicultural. Foto: Kelvin Zyteng/Unsplash
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A cidade também abriga museus, cafés modernos, livrarias independentes e hotéis instalados em antigas construções coloniais restauradas. Nas proximidades do centro urbano fica a colina de Penang, uma das atrações naturais mais visitadas da região. Foto: fidel/Unsplash
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O local oferece clima mais fresco, áreas verdes e vista panorâmica da ilha. Outro destaque importante é o Templo Kek Lok Si, considerado um dos maiores templos budistas do Sudeste Asiático. Sua enorme estátua da deusa Kuan Yin e sua arquitetura monumental atraem visitantes de vários países. Foto: Wikimedia Commons/Balou46
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Apesar da modernização acelerada observada em outras cidades asiáticas, George Town conseguiu preservar grande parte de sua identidade histórica. O contraste entre edifícios coloniais, mercados tradicionais e áreas modernas cria uma diversidade cultural que diferencia a cidade de muitos destinos turísticos contemporâneos. Foto: Reprodução/Traveling Butler