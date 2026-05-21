Patrimônio da UNESCO, George Town é um ‘tesouro’ da Malásia que atrai turistas pela arquitetura e gastronomia

Em reconhecimento ao valor histórico e cultural da cidade, o centro antigo de George Town recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO em 2008, ao lado da cidade de Malaca. A arquitetura local constitui um dos maiores atrativos da cidade. Centenas de construções preservam estilos coloniais britânicos, chineses, indianos e peranakan, grupo descendente da mistura entre chineses e malaios. Foto: Pexels/Ninh Tien Dat