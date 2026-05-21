‘Boardwalk’: diplomata norte-americano pode ter adquirido novo megaiate com 117 metros de comprimento e dois helipontos

Fertitta possui longa relação com embarcações batizadas de Boardwalk, nome inspirado no famoso complexo turístico Kemah Boardwalk, no estado do Texas. O novo superiate representa o maior projeto já ligado ao empresário e reúne uma série de recursos voltados ao máximo conforto e sofisticação. O interior, por exemplo, inclui cinema privativo, spa, academia, área para prática de golfe e dois helipontos distribuídos pelos conveses. Foto: Divulgac?a?o/Lu?rssen