Arnold Schwarzenegger voltará ao universo de ‘Conan, o Bárbaro’ com novo filme

Arnold Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947 na cidade de Thal, no estado de Estíria, na Áustria, em uma família de sete irmãos de um casal formado por uma policial e uma dona de casa. Já adulto, angustiado por saber o que o pai foi do Partido Nazista e lutou na Segunda Guerra Mundial, Schwarzenegger encomendou uma investigação e concluiu que ele não havia cometido, diretamente, nenhuma atrocidade. Foto: Youtube Canal Coach Rubens Gomes