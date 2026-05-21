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Reforma do Louvre prevê um espaço exclusivo para a Mona Lisa, obra suprema do museu
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Ainda não foi divulgada uma data definitiva para o início das obras, mas já se sabe que a transformação do espaço poderá se estender por cerca de uma década, com a previsão de que uma nova entrada próxima ao Rio Sena seja inaugurada em 2031. Estimativas extraoficiais indicam investimentos superiores a 800 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 4,6 bilhões na cotação atual. A última grande intervenção no Louvre ocorreu nos anos 1980, período em que foi construída a icônica pirâmide de vidro qu Foto: Pixabay
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Atualmente, o Louvre recebe cerca de 9 milhões de visitantes anuais. Com a reforma, a expectativa é melhorar o fluxo interno de circulação, aumentar o conforto dos visitantes e reforçar as condições de segurança do museu. Um dos focos do projeto é a criação de uma nova entrada pela fachada leste, além da implantação de percursos mais eficientes dentro do complexo. A proposta também prevê a revitalização urbanística da área situada diante da Colunata, com uma composição paisagística mais arboriz Foto: Pixabay
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Outro destaque será a criação de um ambiente mais amplo dedicado exclusivamente à Mona Lisa, permitindo que o público contemple a obra em condições mais adequadas. Atualmente, ela permanece protegida por vidro em uma das salas mais movimentadas do museu, frequentemente tomada por turistas em busca de fotografias e selfies. Foto: The Free Birds/Unsplash
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Também chamada de "La Gioconda", a Mona Lisa é uma das telas mais célebres e estudadas da história da arte. Ela foi criada pelo artista italiano Leonardo da Vinci, expoente do renascimento, entre 1503 e 1506. Foto: Domínio Público
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A obra retrata uma mulher com expressão serena e um sorriso enigmático, considerada símbolo do mistério e da perfeição artística do Renascimento italiano. Foto: Domínio Público
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Acredita-se que a modelo retratada seja Lisa Gherardini, esposa do comerciante florentino Francesco del Giocondo, o que explica o nome alternativo do quadro. Foto: Domínio Público
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Realizada a óleo sobre madeira de álamo, a obra foi feita a partir da técnica do sfumato, desenvolvida por Da Vinci para criar transições sutis entre luz e sombra, conferindo realismo e profundidade ao rosto e à paisagem ao fundo. Foto: Domínio Público
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Medindo apenas 77 cm de altura e 53 cm de largura, a Mona Lisa hoje é considerada um símbolo universal da arte e a principal atração do Museu do Louvre. Foto: Juan Di Nella/Unsplash
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A obra é tão popular que foi usada como referência diversas vezes em outros contextos, demonstrando sua enorme influência cultural. Em 2024, por exemplo, a obra de arte "ganhou" um sorriso de batom para uma divulgação do filme “Coringa: Delírio a Dois” Foto: Divulgação
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Além do valor artístico, a Mona Lisa também acumula episódios curiosos em sua trajetória. Em 1911, a obra foi roubada do Museu do Louvre por um funcionário italiano chamado Vincenzo Peruggia, que conseguiu levar o quadro sob o casaco. A obra só reapareceu em dezembro de 1913, quando Peruggia tentou vendê-la a um antiquário em Florença. O marchand desconfiou e avisou a polícia. Foto: Divulgação
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Atualmente, a obra é protegida por um vidro blindado e permanece em uma das áreas mais visitadas do Louvre, atraindo milhões de turistas todos os anos. Foto: Mika Baumeister/Unsplash