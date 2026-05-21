Reforma do Louvre prevê um espaço exclusivo para a Mona Lisa, obra suprema do museu

Ainda não foi divulgada uma data definitiva para o início das obras, mas já se sabe que a transformação do espaço poderá se estender por cerca de uma década, com a previsão de que uma nova entrada próxima ao Rio Sena seja inaugurada em 2031. Estimativas extraoficiais indicam investimentos superiores a 800 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 4,6 bilhões na cotação atual. A última grande intervenção no Louvre ocorreu nos anos 1980, período em que foi construída a icônica pirâmide de vidro qu Foto: Pixabay