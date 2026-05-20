Luzes no céu, sumiços e vultos: conheça a Floresta Hoia Baciu, chamada de ‘Triângulo das Bermudas da Transilvânia’

A Hoia Baciu, como é chamada a floresta, tem esse nome em referência a um pastor que, segundo as lendas locais, desapareceu misteriosamente entre as árvores junto com seu rebanho de 200 ovelhas, sem deixar qualquer vestígio ou pista sobre seu paradeiro. A narrativa espalhou medo entre os habitantes locais e ajudou a consolidar a reputação sombria do lugar. Durante séculos, moradores das aldeias vizinhas evitaram entrar na mata após o anoitecer e associaram o local a forças sobrenaturais, espírit Foto: Pexels/I Am Sorin