Com investimento milionário, obra histórica vai conectar municípios e impulsionar agronegócio no Paraná

A prefeitura de São Jorge d’Oeste classificou o projeto como um marco para o crescimento local, especialmente em um momento de expansão urbana, ascensão do turismo e aumento das atividades empresariais. Além da nova ligação sobre o Rio Chopim, o governo estadual também confirmou um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 56 milhões para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos destinados aos dois municípios. Foto: Wikimedia Commons/Leonard.inc