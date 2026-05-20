Após recolhimento de medicamentos, especialistas reforçam benefícios das estatinas no combate ao colesterol alto

Ao g1, a Cimed informou que comunicou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre essa necessidade ainda em maio de 2025. "A ação foi adotada pela própria companhia como parte de seus rigorosos protocolos internos de qualidade e segurança", diz um trecho da nota. Apesar do episódio, especialistas reforçam que a substância segue como ferramenta fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares. Foto: Divulgac?a?o/Cimed