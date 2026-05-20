Harrison Ford surpreende ao usar kilt em campanha de marca de uísque

O lançamento também reforça uma tendência cada vez mais comum entre marcas de luxo: associar produtos tradicionais a celebridades internacionais. Além do peso de Harrison Ford, a presença indireta de Bernard Arnault (foto) e da LVMH ajudou a transformar o novo whisky em um assunto comentado muito além do universo das bebidas. Foto: Divulgação LVMH