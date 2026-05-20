Novas regras do consignado do INSS entram em vigor com biometria e redução do limite de crédito

As mudanças também alteram a divisão interna desse limite. Antes, os beneficiários podiam utilizar 35% da margem para empréstimos convencionais, além de 5% exclusivos para cartão de crédito consignado e outros 5% para cartão de benefícios, modalidades consideradas mais caras. Com a nova regra, o teto total passa a ser de 40%, enquanto os cartões consignados e de benefícios ficam limitados a até 5% cada dentro desse percentual máximo. Foto: Elza Fiúza - Agência Brasil