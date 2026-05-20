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Festival em Visconde de Mauá terá chope de pinhão e atrações na Serra da Mantiqueira
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A programação do festival contará com mais de 100 torneiras de cervejas artesanais, além de apresentações musicais, gastronomia regional e outras bebidas produzidas na região serrana. O evento acontece das 12h às 22h e deve movimentar hotéis, pousadas e restaurantes da cidade turística Foto: Reprodução Facebook
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Um dos destaques anunciados para esta edição é o chope de pinhão, preparado especialmente para o festival pela cervejaria Vale do Pavão. A bebida utiliza o pinhão, semente típica da araucária, muito ligada ao clima frio e à culinária da Serra da Mantiqueira. Foto: Reprodução Instagram
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O pinhão tem forte importância cultural em Visconde de Mauá e aparece em diferentes receitas tradicionais da região. O distrito é conhecido até mesmo como a capital do pinhão no estado do Rio de Janeiro, recebendo festivais gastronômicos ligados ao ingrediente todos os anos. Foto: Flickr raquelsantana
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Além das cervejarias artesanais, o festival terá estandes de comidas típicas, cachaças e apresentações sobre o processo de fabricação da cerveja. Uma das atrações previstas é a brassagem ao vivo, etapa em que o malte é misturado à água quente para iniciar a produção da bebida. Foto: Imagem Freepik
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Localizada em uma área de montanhas, cachoeiras e clima frio, Visconde de Mauá se consolidou como um dos principais destinos turísticos da Serra da Mantiqueira. Eventos gastronômicos e culturais ajudam a atrair visitantes durante o inverno, período considerado um dos mais movimentados da cidade. Foto: Lucio Paiva wikimedia commons