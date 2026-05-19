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Reserva subterrânea descoberta na China pode ter até 1.000 toneladas de ouro

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Redação Flipar
  • Segundo os relatórios divulgados pelas autoridades geológicas locais, os pesquisadores identificaram mais de 40 veias de minério distribuídos no subsolo da região. O destaque ficou para a elevada concentração de ouro encontrada nas amostras analisadas. Em alguns pontos, o teor alcançou até 138 gramas por tonelada de rocha extraída, índice considerado extremamente alto para depósitos minerais dessa dimensão.
    Segundo os relatórios divulgados pelas autoridades geológicas locais, os pesquisadores identificaram mais de 40 veias de minério distribuídos no subsolo da região. O destaque ficou para a elevada concentração de ouro encontrada nas amostras analisadas. Em alguns pontos, o teor alcançou até 138 gramas por tonelada de rocha extraída, índice considerado extremamente alto para depósitos minerais dessa dimensão. Foto: Divulgação/Departamento Geológico da Província de Hunan
  • A reserva chinesa é tão grande que já foi comparada a alguns dos maiores depósitos do planeta, superando inclusive a mina South Deep, na África do Sul, considerada há anos uma das maiores e mais importantes minas de ouro do mundo. Localizada na região de Witwatersrand, essa mina se tornou referência internacional pela enorme capacidade de produção e pela exploração em grandes profundidades subterrâneas.
    A reserva chinesa é tão grande que já foi comparada a alguns dos maiores depósitos do planeta, superando inclusive a mina South Deep, na África do Sul, considerada há anos uma das maiores e mais importantes minas de ouro do mundo. Localizada na região de Witwatersrand, essa mina se tornou referência internacional pela enorme capacidade de produção e pela exploração em grandes profundidades subterrâneas. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
  • Até o momento, os estudos confirmaram aproximadamente 300 toneladas de ouro em áreas já perfuradas, quantidade avaliada em aproximadamente R$ 428 bilhões conforme a cotação atual do metal. Os especialistas, porém, acreditam que o potencial total da mina pode ser ainda maior e chegar a mil toneladas!
    Até o momento, os estudos confirmaram aproximadamente 300 toneladas de ouro em áreas já perfuradas, quantidade avaliada em aproximadamente R$ 428 bilhões conforme a cotação atual do metal. Os especialistas, porém, acreditam que o potencial total da mina pode ser ainda maior e chegar a mil toneladas! Foto: Reprodução/Freepik
  • Modelos geológicos elaborados com tecnologia de mapeamento tridimensional indicam a possibilidade de existirem mais de mil toneladas em camadas subterrâneas mais profundas. Apesar do otimismo, essas estimativas ainda dependem de novas perfurações e análises independentes capazes de comprovar a viabilidade econômica da extração em larga escala.
    Modelos geológicos elaborados com tecnologia de mapeamento tridimensional indicam a possibilidade de existirem mais de mil toneladas em camadas subterrâneas mais profundas. Apesar do otimismo, essas estimativas ainda dependem de novas perfurações e análises independentes capazes de comprovar a viabilidade econômica da extração em larga escala. Foto: Imagem gerada por IA
  • A exploração em profundidades superiores a 2 mil metros representa um dos maiores desafios da mineração moderna. Conforme a escavação avança, aumentam a temperatura das rochas, a pressão geológica e os custos operacionais. Em alguns trechos da mina, os especialistas registraram temperaturas superiores a 50 graus Celsius no interior das galerias subterrâneas.
    A exploração em profundidades superiores a 2 mil metros representa um dos maiores desafios da mineração moderna. Conforme a escavação avança, aumentam a temperatura das rochas, a pressão geológica e os custos operacionais. Em alguns trechos da mina, os especialistas registraram temperaturas superiores a 50 graus Celsius no interior das galerias subterrâneas. Foto: Imagem gerada por IA
  • Para operar nesse ambiente extremo, será necessário implantar sistemas sofisticados de ventilação, refrigeração e contenção estrutural, tecnologias disponíveis em poucos projetos minerais ao redor do mundo. Os relatórios técnicos também apontam dificuldades relacionadas ao transporte do minério e à infraestrutura da região, considerada limitada para operações industriais dessa escala.
    Para operar nesse ambiente extremo, será necessário implantar sistemas sofisticados de ventilação, refrigeração e contenção estrutural, tecnologias disponíveis em poucos projetos minerais ao redor do mundo. Os relatórios técnicos também apontam dificuldades relacionadas ao transporte do minério e à infraestrutura da região, considerada limitada para operações industriais dessa escala. Foto: Magnific/wirestock
  • Além disso, ainda faltam estudos independentes que validem completamente os cálculos sobre a quantidade de ouro existente nas camadas mais profundas do depósito. Por esse motivo, a produção comercial em grande escala não deve começar tão cedo.
    Além disso, ainda faltam estudos independentes que validem completamente os cálculos sobre a quantidade de ouro existente nas camadas mais profundas do depósito. Por esse motivo, a produção comercial em grande escala não deve começar tão cedo. Foto: Reprodução/Freepik
  • Mesmo antes do início efetivo da extração, o anúncio já produz impactos no mercado internacional. A China lidera a produção mundial de ouro há mais de dez anos e responde atualmente por cerca de 10% da mineração global do metal.
    Mesmo antes do início efetivo da extração, o anúncio já produz impactos no mercado internacional. A China lidera a produção mundial de ouro há mais de dez anos e responde atualmente por cerca de 10% da mineração global do metal. Foto: Marko Ivanov/Unsplash
  • A descoberta em Pingjiang reforça essa posição em um período marcado pela valorização acelerada do ouro nos mercados internacionais. Analistas avaliam que reservas dessa magnitude podem ampliar a influência chinesa nas negociações relacionadas ao preço e ao fornecimento do metal precioso.
    A descoberta em Pingjiang reforça essa posição em um período marcado pela valorização acelerada do ouro nos mercados internacionais. Analistas avaliam que reservas dessa magnitude podem ampliar a influência chinesa nas negociações relacionadas ao preço e ao fornecimento do metal precioso. Foto: Florian Pircher/Pixabay
  • O governo chinês também intensificou nos últimos anos os investimentos em mapeamento geológico profundo. Novos levantamentos realizados na região de Xinjiang, no noroeste do país, indicam a existência de outras áreas promissoras com potencial semelhante ao encontrado em Hunan.
    O governo chinês também intensificou nos últimos anos os investimentos em mapeamento geológico profundo. Novos levantamentos realizados na região de Xinjiang, no noroeste do país, indicam a existência de outras áreas promissoras com potencial semelhante ao encontrado em Hunan. Foto: Reprodução/YouTube
  • A estratégia da China busca identificar reservas capazes de sustentar décadas futuras de produção mineral e reduzir a dependência de fornecedores externos. Nesse contexto, a mina de Pingjiang surge como o exemplo mais visível de um projeto nacional de exploração subterrânea cada vez mais ambicioso.
    A estratégia da China busca identificar reservas capazes de sustentar décadas futuras de produção mineral e reduzir a dependência de fornecedores externos. Nesse contexto, a mina de Pingjiang surge como o exemplo mais visível de um projeto nacional de exploração subterrânea cada vez mais ambicioso. Foto: Dominic Kurniawan Suryaputra/Unsplash
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