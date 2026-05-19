Reserva subterrânea descoberta na China pode ter até 1.000 toneladas de ouro

A reserva chinesa é tão grande que já foi comparada a alguns dos maiores depósitos do planeta, superando inclusive a mina South Deep, na África do Sul, considerada há anos uma das maiores e mais importantes minas de ouro do mundo. Localizada na região de Witwatersrand, essa mina se tornou referência internacional pela enorme capacidade de produção e pela exploração em grandes profundidades subterrâneas. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen