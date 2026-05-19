Vaticano autoriza paróquia do interior paulista a guardar relíquia de 1º grau de João Paulo II

Na tradição da Igreja Católica, as relíquias representam símbolos importantes da fé e da memória dos santos. As de primeiro grau consistem em fragmentos do corpo de pessoas canonizadas, como sangue ou ossos, e são consideradas as mais valiosas espiritualmente. Já as relíquias de segundo grau incluem objetos usados pelos santos, enquanto as de terceiro grau correspondem a itens que tiveram contato com essas relíquias. Foto: Reprodução @saosimaoapostolo.paroquia