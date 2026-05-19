Cacá Diegues faria 86 anos em 19 de maio: relembre um dos maiores nomes do cinema brasileiro
Nascido em Maceió, em 19 de maio de 1940, Carlos José Fontes Diegues se mudou para o Rio ainda criança, onde cresceu no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Foto: Wilson Dias/ABr
Em 2003, dirigiu o filme brasileiro “Deus é Brasileiro”, estrelado por Antônio Fagundes e Wagner Moura. A produção misturou comédia, crítica social e elementos religiosos, tornando-se um dos trabalhos mais conhecidos de sua carreira no cinema nacional. Foto: reprodução
"Joanna Francesa" (1973), "Chuvas de Verão" (1978), "Um Trem para as Estrelas" (1987), "Orfeu" (1999), "O Maior Amor do Mundo" (2005) e "O Grande Circo Místico" (2018 - foto) são outros dos filmes que Diegues comandou. Foto: divulgação
Em 2016, Diegues foi homenageado pela escola de samba Inocentes de Belford Roxo, que na época desfilava na Série A do Carnaval do Rio de Janeiro. Foto: reprodução/globoplay
O enredo escolhido foi "Cacá Diegues — Retratos de um Brasil em Cena", criado pelo carnavalesco Márcio Puluker. Foto: reprodução/globoplay
Cacá desfilou no último carro, se emocionou e descreveu a apresentação como um “grande encontro familiar”. Foto: reprodução/tv globo
Em 2024, Diegues participou do desfile da Beija-Flor de Nilópolis, que homenageou Maceió, capital de Alagoas. Ele esteve no penúltimo carro. Foto: reprodução/tv globo
Em 2018, o diretor foi eleito para ocupar a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), um posto que havia sido deixado pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que era seu amigo. Foto: flickr - Agência Brasília
A cadeira 7 já teve como titulares personalidades ilustres, como o escritor Euclides da Cunha e Valentim Magalhães, fundador da ABL. Foto: Reprodução/YouTube
Desde 1981, Diegues era casado com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães . Ele era pai de quatro filhos, sendo dois frutos do casamento com a cantora Nara Leão. Foto: divulgação
Em 2019, o cineasta enfrentou a perda da filha, Flora Diegues, de 34 anos, que lutou contra um câncer no cérebro durante três anos. Foto: divulgação/Globo
Em sua última coluna publicada no jornal O Globo, publicada no dia 21/1/2025, Diegues fez uma homenagem ao trabalho de Fernanda Torres no filme "Ainda Estou Aqui", destacando uma frase dela: "A vida vale a pena". Foto: reprodução/youtube
"A mensagem que fica é que a vida deve ser um palco para a expressão pessoal. Que cada um de nós encontre seu próprio caminho para fazer da vida uma honra", finalizou Diegues. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
