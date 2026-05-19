Sarmale: conheça o tradicional prato romeno feito com folhas de repolho recheadas

A origem do sarmale está ligada à influência do antigo Império Otomano sobre a região dos Bálcãs. O próprio nome deriva da palavra turca “sarma”, que significa algo como “embrulhado” ou “enrolado”. Ao longo dos séculos, diferentes povos adaptaram a preparação conforme ingredientes locais, tradições religiosas e preferências culinárias. Na Romênia, a receita ganhou características próprias e passou a ser associada a datas festivas, especialmente o Natal, o Ano-Novo e casamentos. Foto: Silar /Wikimédiacommons