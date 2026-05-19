Rui Rezende diz que ainda é lembrado por papel de lobisomem em ‘Roque Santeiro’

Quando veio 1985, Rui Rezende já era um rosto conhecido da televisão, mas não uma celebridade. Então, veio o papel mais lembrado de sua carreira na teledramaturgia brasileira, o professor Astromar em "Roque Santeiro", escrita por Dias Gomes em parceria com Aguinaldo Silva. A obra, que havia sido censurada pelo regime militar em 1975, quando já estava com 36 capítulos gravados e pronta para ir ao ar, passou mais de uma década arquivada antes de finalmente ser exibida, em uma das temporadas de mai Foto: Divulgação