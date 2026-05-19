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20 de maio e a primeira exibição do cinetoscópio: invenção ajudou a criar o cinema moderno

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Redação Flipar
  • O equipamento usava uma sequência rápida de fotografias registradas em película, criando a sensação de movimento. Diferentemente dos cinemas atuais, a experiência era individual e o espectador assistia sozinho às curtas cenas exibidas no aparelho.
    O equipamento usava uma sequência rápida de fotografias registradas em película, criando a sensação de movimento. Diferentemente dos cinemas atuais, a experiência era individual e o espectador assistia sozinho às curtas cenas exibidas no aparelho. Foto: Reprodução Matador Network
  • Thomas Edison idealizou o projeto em 1888. E seu desenvolvimento técnico contou com forte participação do engenheiro William Kennedy Laurie Dickson e da equipe dos laboratórios Edison.
    Thomas Edison idealizou o projeto em 1888. E seu desenvolvimento técnico contou com forte participação do engenheiro William Kennedy Laurie Dickson e da equipe dos laboratórios Edison. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O primeiro protótipo do aparelho foi apresentado ao público em 1891. Poucos anos depois, salas com vários cinetoscópios começaram a funcionar nos Estados Unidos, permitindo que as pessoas pagassem para assistir a pequenos filmes de poucos segundos.
    O primeiro protótipo do aparelho foi apresentado ao público em 1891. Poucos anos depois, salas com vários cinetoscópios começaram a funcionar nos Estados Unidos, permitindo que as pessoas pagassem para assistir a pequenos filmes de poucos segundos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Mesmo fazendo sucesso inicialmente, o cinetoscópio acabou perdendo espaço para aparelhos capazes de projetar imagens em telas para grandes plateias. Essa mudança ajudou no surgimento das salas de cinema e popularizou ainda mais a nova forma de entretenimento.
    Mesmo fazendo sucesso inicialmente, o cinetoscópio acabou perdendo espaço para aparelhos capazes de projetar imagens em telas para grandes plateias. Essa mudança ajudou no surgimento das salas de cinema e popularizou ainda mais a nova forma de entretenimento. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O trabalho de Edison e Dickson influenciou diretamente a evolução do cinema moderno. Além do cinetoscópio, os inventores também participaram do desenvolvimento de câmeras e sistemas de gravação que marcaram os primeiros passos da indústria cinematográfica mundial.
    O trabalho de Edison e Dickson influenciou diretamente a evolução do cinema moderno. Além do cinetoscópio, os inventores também participaram do desenvolvimento de câmeras e sistemas de gravação que marcaram os primeiros passos da indústria cinematográfica mundial. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
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