Galeria
Manuscrito de Arquimedes surge na França; relembre grandes pensadores gregos
-
Veja como ela é . A página redescoberta do Palimpsesto de Arquimedes traz, à esquerda, uma iluminura do profeta Daniel e, à direita, o verso do fólio com a escrita quase apagada de Arquimedes ainda visível . Foto: Divulgação Museu de Belas Artes de Blois/Flickr
-
O Palimpsesto é um manuscrito greco-bizantino do século 10, reaproveitado como pergaminho, que contém trechos do tratado “Sobre a Esfera e o Cilindro”. A redescoberta reforça a importância da preservação e do uso da tecnologia na recuperação de textos antigos. Foto: Domínio público
-
Arquimedes de Siracusa, mestre da geometria e da mecânica, via na matemática uma chave para compreender o cosmos. Seu tratado “Sobre a Esfera e o Cilindro” revela a busca pela harmonia entre formas e proporções, tornando-se símbolo da união entre ciência e filosofia. Foto: Domínio público
-
Arquimedes foi um dos pensadores e estudiosos que se destacaram na Grécia Antiga, deixando um legado com reflexos até hoje nas sociedades ao redor do mundo. Veja outros nomes que também foram determinantes para a filosofia e a ciência. Foto: Dias12 por Pixabay
-
-
Considerado o primeiro filósofo grego, Tales de Mileto acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Sua visão inaugura a tradição racional de explicar o mundo sem recorrer apenas ao mito, abrindo caminho para a investigação científica. Foto: domínio público
-
Já Pitágoras e sua escola viam nos números a essência da realidade. O famoso teorema é apenas parte de um pensamento que unia matemática, música e cosmologia, mostrando que a ordem numérica refletia a ordem universal. Foto: domínio público
-
Heráclito de Éfeso defendia que tudo está em constante fluxo, simbolizado pelo fogo. Sua filosofia do devir contrasta com a busca de permanência, mas inspira reflexões sobre mudança e equilíbrio, fundamentais para a ciência. Foto: domínio público
-
-
Parmênides, em oposição a Heráclito, afirmava que o ser é uno e imutável. Essa tensão entre movimento e permanência marcou a filosofia grega e influenciou a forma como os matemáticos pensavam sobre conceitos abstratos. Foto: domínio público
-
Sócrates não deixou escritos, mas sua prática do diálogo e da maiêutica transformou a filosofia em exercício de autoconhecimento. Sua busca pela verdade através da razão ecoa na metodologia científica. Foto: Flickr Athanasios
-
Discípulo de Sócrates, Platão via nas ideias eternas a verdadeira realidade. Sua obra “A República” conecta ética, política e filosofia, enquanto sua valorização da matemática reforça a ligação entre pensamento abstrato e ordem cósmica. Foto: freepik frimufilms
-
-
Aristóteles sistematizou o saber em lógica, física, ética e política. Sua visão empírica e classificatória moldou a ciência por séculos, mostrando que observar e organizar o mundo é parte essencial da busca pelo conhecimento. Foto: domínio público
-
Euclides, autor dos “Elementos”, consolidou a geometria como disciplina rigorosa. Sua obra foi referência durante milênios, e sua clareza metodológica influenciou tanto filósofos quanto cientistas. Foto: domínio público
-
Hipócrates trouxe à medicina o espírito racional grego. Ao propor que doenças tinham causas naturais, afastou explicações míticas e inaugurou uma tradição científica que perdura até hoje. Foto: Domínio público
-
-
Demócrito elaborou a teoria atomista, afirmando que tudo é composto por átomos indivisíveis. Essa ideia, embora rudimentar, antecipou conceitos que seriam retomados pela ciência moderna. Foto: domínio público
-
Epicuro defendia que o prazer moderado e a ausência de dor eram o caminho para a felicidade. Sua filosofia materialista dialoga com a física atomista e valoriza a serenidade diante da vida. Foto: domínio público
-
Fundador do estoicismo, Zenão de Cítio pregava a vida em conformidade com a razão e a natureza. Sua ética da resiliência influenciou gerações e permanece atual em tempos de incerteza. Foto: domínio público
-
-
Embora posterior, Hipátia de Alexandria representa a continuidade da tradição grega. Matemática e filósofa, foi símbolo da resistência intelectual em um mundo em transição, mostrando como o legado helênico atravessou séculos. Foto: domínio público
-
Discípulo de Tales, Anaximandro propôs o “ápeiron” como princípio indeterminado de todas as coisas. Sua cosmologia revela a ousadia dos gregos em pensar além do visível. Foto: domínio público
-
Anaxágoras introduziu a ideia de “nous”, uma inteligência ordenadora do cosmos. Sua visão conecta filosofia e ciência, antecipando reflexões sobre causalidade e organização universal. Foto: domínio público
-
-
Da folha perdida de Arquimedes aos ecos de Sócrates, Platão e Aristóteles, os pensadores gregos nos lembram que o conhecimento é um palimpsesto vivo. Entre apagamentos e redescobertas, sua herança continua a iluminar a busca humana pela verdade. Foto: wikimedia commons Jebulon