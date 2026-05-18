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Farol em atividade mais antigo do mundo, Torre de Hércules segue imponente há quase dois mil anos na costa da Galícia

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Redação Flipar
  • Construída entre os séculos I e II d.C., a torre foi projetada pelos romanos para guiar embarcações que navegavam pelo Atlântico. Sua função inicial era estratégica, pois a região de Brigantium era um importante ponto comercial e militar.
    Construída entre os séculos I e II d.C., a torre foi projetada pelos romanos para guiar embarcações que navegavam pelo Atlântico. Sua função inicial era estratégica, pois a região de Brigantium era um importante ponto comercial e militar. Foto: Jose Luis Cernadas Iglesias wikimedia commons
  • Originalmente conhecida como Farol de Brigantium, a torre refletia o nome da cidade romana que prosperava na região. Essa designação reforça sua ligação direta com o mundo clássico e com a expansão marítima do Império Romano.
    Originalmente conhecida como Farol de Brigantium, a torre refletia o nome da cidade romana que prosperava na região. Essa designação reforça sua ligação direta com o mundo clássico e com a expansão marítima do Império Romano. Foto: Sergei Gussev -wikimedia commons
  • A torre romana possuía uma base quadrada sólida e uma altura menor do que a atual. Seu núcleo ainda permanece preservado, demonstrando a durabilidade das técnicas construtivas romanas, que resistiram ao tempo e às intempéries.
    A torre romana possuía uma base quadrada sólida e uma altura menor do que a atual. Seu núcleo ainda permanece preservado, demonstrando a durabilidade das técnicas construtivas romanas, que resistiram ao tempo e às intempéries. Foto: Jufesa wikimedia commons
  • Durante a Idade Média, a torre sofreu períodos de abandono e adaptações. Embora não tenha sido sempre utilizada como farol, manteve-se como referência visual para navegadores e como símbolo da cidade.
    Durante a Idade Média, a torre sofreu períodos de abandono e adaptações. Embora não tenha sido sempre utilizada como farol, manteve-se como referência visual para navegadores e como símbolo da cidade. Foto:
  • Entre 1788 e 1791, o engenheiro militar Eustaquio Giannini liderou uma grande reforma. A torre ganhou a aparência atual, com revestimento neoclássico e aumento da altura, preservando o núcleo romano e adaptando-o às necessidades modernas.
    Entre 1788 e 1791, o engenheiro militar Eustaquio Giannini liderou uma grande reforma. A torre ganhou a aparência atual, com revestimento neoclássico e aumento da altura, preservando o núcleo romano e adaptando-o às necessidades modernas. Foto: Zarateman - wikimedia commons
  • Apesar das mudanças, a Torre de Hércules nunca deixou de ser um farol. Essa continuidade de uso é o que a torna única no mundo, pois combina tradição e funcionalidade ao longo de quase dois milênios.
    Apesar das mudanças, a Torre de Hércules nunca deixou de ser um farol. Essa continuidade de uso é o que a torna única no mundo, pois combina tradição e funcionalidade ao longo de quase dois milênios. Foto: EDMAR LASTRA CASTILLEJOS wikimedia commons
  • Em 2009, a UNESCO reconheceu a torre como Patrimônio Mundial. O título reforça sua importância universal, destacando tanto o valor histórico quanto o papel cultural que desempenha na identidade galega.
    Em 2009, a UNESCO reconheceu a torre como Patrimônio Mundial. O título reforça sua importância universal, destacando tanto o valor histórico quanto o papel cultural que desempenha na identidade galega. Foto:
  • Situada em La Coruña, na costa da Galícia, a torre domina a visão do horizonte atlântico. Sua posição elevada permite que a luz alcance longas distâncias, garantindo segurança às embarcações que cruzam a região.
    Situada em La Coruña, na costa da Galícia, a torre domina a visão do horizonte atlântico. Sua posição elevada permite que a luz alcance longas distâncias, garantindo segurança às embarcações que cruzam a região. Foto: August Dominus wikimedia commons
  • Além de sua função prática, a Torre de Hércules tornou-se símbolo da cidade e da Galícia. Representa, portanto, resistência, continuidade e a fusão entre passado romano e presente espanhol.
    Além de sua função prática, a Torre de Hércules tornou-se símbolo da cidade e da Galícia. Representa, portanto, resistência, continuidade e a fusão entre passado romano e presente espanhol. Foto: Anxo Soto wikimedia commons
  • A torre também está envolta em mitos. Uma das lendas, aliás, afirma que Hércules teria erguido o farol após batalha em que derrotou o gigante Gerión, enterrando sua cabeça sob a construção. Essa narrativa reforça notoriamente o caráter mítico do monumento.
    A torre também está envolta em mitos. Uma das lendas, aliás, afirma que Hércules teria erguido o farol após batalha em que derrotou o gigante Gerión, enterrando sua cabeça sob a construção. Essa narrativa reforça notoriamente o caráter mítico do monumento. Foto:
  • Com cerca de 55 metros de altura, a torre apresenta linhas neoclássicas externas, embora ainda mantenha o núcleo romano em seu conteúdo interior. Essa fusão arquitetônica é um exemplo raro de preservação e adaptação histórica.
    Com cerca de 55 metros de altura, a torre apresenta linhas neoclássicas externas, embora ainda mantenha o núcleo romano em seu conteúdo interior. Essa fusão arquitetônica é um exemplo raro de preservação e adaptação histórica. Foto: José Manuel wikimedia commons
  • Hoje, visitantes podem subir tranquilamente até o topo da torre. O percurso diferenciado revela tanto a estrutura interna romana quanto as reformas posteriores, oferecendo, assim, uma experiência única de viagem no tempo.
    Hoje, visitantes podem subir tranquilamente até o topo da torre. O percurso diferenciado revela tanto a estrutura interna romana quanto as reformas posteriores, oferecendo, assim, uma experiência única de viagem no tempo. Foto: Filipe Rocha wikimedia e
  • Além disso, o farol está cercado por um parque escultórico que valoriza a paisagem atlântica. O espaço, assim, integra arte contemporânea e natureza, ampliando a experiência cultural dos visitantes.
    Além disso, o farol está cercado por um parque escultórico que valoriza a paisagem atlântica. O espaço, assim, integra arte contemporânea e natureza, ampliando a experiência cultural dos visitantes. Foto: Diego Delso wikimedia commons
  • A fama da Torre de Hércules ultrapassa fronteiras. É estudada minuciosamente por arqueólogos, arquitetos e historiadores, sendo considerada um exemplo único de continuidade funcional de uma obra romana.
    A fama da Torre de Hércules ultrapassa fronteiras. É estudada minuciosamente por arqueólogos, arquitetos e historiadores, sendo considerada um exemplo único de continuidade funcional de uma obra romana. Foto: Huang Qiuxia wikimedia commons
  • Poetas, coloristas e escritores encontraram inspiração na torre. Sua imponência e ligação com o mar evocam sentimentos de eternidade e resistência, tornando-a tema recorrente na arte galega. Seu interior também encanta e inspira.
    Poetas, coloristas e escritores encontraram inspiração na torre. Sua imponência e ligação com o mar evocam sentimentos de eternidade e resistência, tornando-a tema recorrente na arte galega. Seu interior também encanta e inspira. Foto: D.Rovchak wikimedia commons
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