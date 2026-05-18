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Joia de Roma: construído há quase 2 mil anos, Panteão é uma das maiores obras da Antiguidade
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Adriano decidiu manter a inscrição presente na fachada que homenageia Agripa, atitude incomum entre os imperadores romanos. A reestruturação, aliás, transformou o espaço em uma obra-prima da engenharia civil romana, fundindo a tradição dos pórticos gregos com a inovação das grandes cúpulas hemisféricas. Outra curiosidade é que o edifício foi concebido como um templo dedicado a todas as divindades romanas, o que explica o nome “Panteão”, derivado das palavras gregas “pan”, que significa “todos”, Foto: Pexels/C1 Superstar
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Ao longo dos séculos, o monumento passou por profundas transformações religiosas e políticas. Em 609 d.C., o imperador bizantino Focas entregou o prédio ao papa Bonifácio IV, que o converteu em igreja cristã sob o nome de Santa Maria dos Mártires. Essa mudança teve papel decisivo em sua preservação, já que muitos edifícios romanos foram saqueados ou demolidos durante a Idade Média. Foto: Doctor Tinieblas/Unsplash
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A fachada do Panteão apresenta um imenso pórtico sustentado por 16 colunas coríntias de granito egípcio, cada uma com cerca de 12 metros de altura. As colunas foram transportadas do Egito até Roma em uma operação logística impressionante para a época. O frontão triangular e o amplo pórtico criam uma entrada monumental que contrasta com o espaço circular do interior. Foto: Wikimedia Commons/Mariordo
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Ao atravessar as portas de bronze, o visitante encontra uma das maiores realizações da engenharia romana: a gigantesca cúpula hemisférica de concreto, considerada a maior do mundo sem armadura metálica até hoje. Ela possui aproximadamente 43 metros de diâmetro e a mesma medida em altura até o chão, formando uma esfera perfeita imaginária dentro do edifício. Foto: Volker Glätsch/Pixabay
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O peso colossal da estrutura exigiu soluções engenhosas. Os romanos utilizaram materiais mais leves nas partes superiores da cúpula, incluindo pedra-pomes misturada ao concreto. Também criaram caixotões geométricos no teto, que reduzem o peso sem comprometer a resistência. Foto: Wikimedia Commons/Anne Dirkse
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No centro da cúpula existe o famoso óculo, abertura circular de quase nove metros de diâmetro que funciona como única fonte direta de luz natural. Além da iluminação dramática, o óculo auxilia na ventilação e cria efeitos visuais impressionantes conforme a posição do Sol ao longo do dia. Foto: Nicholas Martinelli/Unsplash
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Quando chove, a água entra no edifício, mas um sofisticado sistema de drenagem no piso de mármore impede alagamentos. O interior do Panteão revela o refinamento artístico e simbólico da arquitetura romana. Nichos e altares ocupam as paredes circulares, enquanto mármores coloridos vindos de várias regiões do império reforçam a grandiosidade do espaço. Foto: Palle Knudsen/Pixabay
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A harmonia matemática do projeto desperta fascínio até hoje entre arquitetos, engenheiros e historiadores. Muitos estudiosos acreditam que o edifício simboliza a união entre o céu e a Terra, ideia reforçada pela geometria perfeita e pela luz que atravessa o óculo. Foto: Clay Banks/Unsplash
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Durante o Renascimento, o Panteão exerceu enorme influência sobre artistas e arquitetos europeus. Figuras como Michelangelo admiravam a construção e consideravam a cúpula uma obra quase divina. O monumento inspirou projetos posteriores, como a Basílica de São Pedro, em Roma, e edifícios públicos em diversos países. Foto: Pexels/Patricia Bozan
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Um dos maiores artistas da história, Rafael, demonstrou tamanha admiração pelo local que pediu para ser enterrado ali após sua morte, em 1520. Seu túmulo permanece no interior do Panteão e se tornou um dos pontos mais visitados do monumento. Foto: Wikimedia Commons
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Ao longo dos séculos, o edifício sofreu perdas e alterações. Parte do revestimento externo desapareceu, e o bronze do teto do pórtico foi removido no século 17 por ordem do papa Urbano VIII, pertencente à família Barberini. O metal acabou reutilizado em obras da Basílica de São Pedro e em canhões do Castelo de Santo Ângelo, fato que gerou críticas severas na época. Foto: Jacques GAIMARD/Pixabay
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Mesmo assim, o Panteão conservou grande parte de sua estrutura original, algo raro entre construções da Roma Antiga. Hoje, o edifício permanece como igreja ativa e também como um dos principais símbolos históricos da cidade de Roma. Milhões de turistas visitam o monumento todos os anos para observar sua arquitetura monumental, sua atmosfera silenciosa e o extraordinário domínio técnico alcançado pelos engenheiros romanos. Foto: Pexels/Griffin Wooldridge