Joia de Roma: construído há quase 2 mil anos, Panteão é uma das maiores obras da Antiguidade

Adriano decidiu manter a inscrição presente na fachada que homenageia Agripa, atitude incomum entre os imperadores romanos. A reestruturação, aliás, transformou o espaço em uma obra-prima da engenharia civil romana, fundindo a tradição dos pórticos gregos com a inovação das grandes cúpulas hemisféricas. Outra curiosidade é que o edifício foi concebido como um templo dedicado a todas as divindades romanas, o que explica o nome “Panteão”, derivado das palavras gregas “pan”, que significa “todos”, Foto: Pexels/C1 Superstar