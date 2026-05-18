De Paris ao Cairo: arquitetura e tradição marcam os cafés históricos mais famosos do mundo

Café Vlissinghe (1515, Bélgica) - Situado em Bruges, o tradicional Café Vlissinghe possui uma história que remonta ao início do século 16. Documentos históricos da cidade apontam que o estabelecimento abriu as portas em 1515, período em que funcionava como ponto de encontro e descanso para os operários envolvidos nas obras da Igreja de Santa Ana. Séculos depois, em 1855, o local passou por uma renovação que transformou sua aparência, incorporando peças produzidas por artistas daquele período. Foto: Wikimedia Commons/Marc Ryckaert