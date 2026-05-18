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Ponte da Baía de Sydney: veja a trajetória da cidade que cresceu ao seu redor

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Redação Flipar
  • A ponte, conhecida como “Coathanger” (cabide, em português) pelo seu formato, foi construída com o intuito de conectar o centro financeiro ao norte da cidade. Com 1.149 metros de extensão, tornou-se um marco da engenharia australiana e, ao longo das décadas, consolidou-se como símbolo de progresso e união.    
    A ponte, conhecida como “Coathanger” (cabide, em português) pelo seu formato, foi construída com o intuito de conectar o centro financeiro ao norte da cidade. Com 1.149 metros de extensão, tornou-se um marco da engenharia australiana e, ao longo das décadas, consolidou-se como símbolo de progresso e união.     Foto: Rodney Haywood/Wikimédia Commons
  • Nos anos 1930, Sidney enfrentava os efeitos da Grande Depressão, e a construção da foi vista como um sinal de esperança. Além de gerar empregos, ela representava a confiança em um futuro próspero, marcando uma virada na identidade urbana da cidade. Contudo, o projeto ambicioso, que levou oito anos para ser concluído, custou a vida de 16 homens.
    Nos anos 1930, Sidney enfrentava os efeitos da Grande Depressão, e a construção da foi vista como um sinal de esperança. Além de gerar empregos, ela representava a confiança em um futuro próspero, marcando uma virada na identidade urbana da cidade. Contudo, o projeto ambicioso, que levou oito anos para ser concluído, custou a vida de 16 homens. Foto: Photographic Collection/Wikimédia Commons
  • A inauguração em 1932 foi marcada por pompa e controvérsia, já que um manifestante cortou a fita antes do governador oficial. Esse episódio curioso reforçou a ponte como palco de histórias que misturam política, sociedade e cultura.
    A inauguração em 1932 foi marcada por pompa e controvérsia, já que um manifestante cortou a fita antes do governador oficial. Esse episódio curioso reforçou a ponte como palco de histórias que misturam política, sociedade e cultura. Foto: Sydney University Library archival collection
  • Com a ponte em funcionamento, Sidney expandiu-se rapidamente para o norte, integrando bairros e facilitando o transporte. Essa conexão impulsionou o desenvolvimento imobiliário e comercial, transformando a cidade em um polo dinâmico.
    Com a ponte em funcionamento, Sidney expandiu-se rapidamente para o norte, integrando bairros e facilitando o transporte. Essa conexão impulsionou o desenvolvimento imobiliário e comercial, transformando a cidade em um polo dinâmico. Foto: -David Julian Minty/Wikimédia Commons
  • A Baía de Sidney, onde a ponte se ergue, é considerada uma das mais belas do mundo. Suas águas abrigam ferries, veleiros e cruzeiros, compondo uma paisagem que mistura funcionalidade e beleza natural.
    A Baía de Sidney, onde a ponte se ergue, é considerada uma das mais belas do mundo. Suas águas abrigam ferries, veleiros e cruzeiros, compondo uma paisagem que mistura funcionalidade e beleza natural. Foto: Reprodução do Flickr Fabio
  • Poucos metros da ponte, a Ópera de Sidney, inaugurada em 1973, tornou-se outro ícone mundial. Juntas, ponte e ópera formam uma dupla arquitetônica que define a imagem da cidade e atrai milhões de turistas.
    Poucos metros da ponte, a Ópera de Sidney, inaugurada em 1973, tornou-se outro ícone mundial. Juntas, ponte e ópera formam uma dupla arquitetônica que define a imagem da cidade e atrai milhões de turistas. Foto: Erik W. Lyon/Wikimédia Commons
  • Sidney é marcada por sua diversidade cultural, resultado da imigração ao longo do século 20. Essa pluralidade reflete-se em bairros, gastronomia e festivais, tornando a cidade um mosaico de tradições.
    Sidney é marcada por sua diversidade cultural, resultado da imigração ao longo do século 20. Essa pluralidade reflete-se em bairros, gastronomia e festivais, tornando a cidade um mosaico de tradições. Foto: Courtesy Daniel Boud
  • A cidade é o coração financeiro da Austrália, com sede de bancos, multinacionais e startups. A ponte, ao facilitar o fluxo urbano, contribuiu para consolidar Sidney como centro econômico global.
    A cidade é o coração financeiro da Austrália, com sede de bancos, multinacionais e startups. A ponte, ao facilitar o fluxo urbano, contribuiu para consolidar Sidney como centro econômico global. Foto: Pavel Sigarteu/Wikimédia Commons
  • Com mais de 16 milhões de visitantes anuais, Sidney é destino obrigatório para quem busca paisagens icônicas. A travessia da ponte, seja de carro, trem ou a pé, é uma experiência que conecta história e emoção.
    Com mais de 16 milhões de visitantes anuais, Sidney é destino obrigatório para quem busca paisagens icônicas. A travessia da ponte, seja de carro, trem ou a pé, é uma experiência que conecta história e emoção. Foto: Hardlinerr/Wikimédia Commons
  • Sidney respira esportes, desde o críquete até o surfe em Bondi Beach. A ponte, por sua vez, é palco de eventos como corridas e celebrações, reforçando o espírito ativo da cidade.
    Sidney respira esportes, desde o críquete até o surfe em Bondi Beach. A ponte, por sua vez, é palco de eventos como corridas e celebrações, reforçando o espírito ativo da cidade. Foto: Marc Dalmulder/Wikimédia Commons
  • Com clima temperado e ensolarado, Sidney oferece parques, praias e reservas naturais. Essa relação harmoniosa entre urbanização e meio ambiente é parte essencial de sua identidade.
    Com clima temperado e ensolarado, Sidney oferece parques, praias e reservas naturais. Essa relação harmoniosa entre urbanização e meio ambiente é parte essencial de sua identidade. Foto: Adam.J.W.C/Wikimédia
  • A cidade abriga universidades renomadas, como a University of Sydney, que atraem estudantes do mundo inteiro. Essa vocação acadêmica fortalece a inovação e o intercâmbio cultural.
    A cidade abriga universidades renomadas, como a University of Sydney, que atraem estudantes do mundo inteiro. Essa vocação acadêmica fortalece a inovação e o intercâmbio cultural. Foto: Knowledgeispower3 /Wikimédia Commons
  • Além da ponte, Sidney conta com uma rede de trens, ônibus e ferries que garantem mobilidade. Essa infraestrutura é vital para sustentar o crescimento urbano e a qualidade de vida.
    Além da ponte, Sidney conta com uma rede de trens, ônibus e ferries que garantem mobilidade. Essa infraestrutura é vital para sustentar o crescimento urbano e a qualidade de vida. Foto: MDRX/Wikimédia Commons
  • A ponte é tombada como patrimônio histórico e recebe manutenção constante. Sua preservação garante que futuras gerações possam admirar e compreender sua importância.
    A ponte é tombada como patrimônio histórico e recebe manutenção constante. Sua preservação garante que futuras gerações possam admirar e compreender sua importância. Foto: Yewenyi/Wikimédia Commons
  • O Ano Novo em Sidney é mundialmente famoso. Um dos monumentos mais fotografados e conhecidos por lá, a ponte costuma sediar a queima de fogos de artifício na cidade. Esse espetáculo simboliza o local como palco de celebrações globais.
    O Ano Novo em Sidney é mundialmente famoso. Um dos monumentos mais fotografados e conhecidos por lá, a ponte costuma sediar a queima de fogos de artifício na cidade. Esse espetáculo simboliza o local como palco de celebrações globais. Foto: Adam.J.W.C/Wikimédia Commons
  • Hoje, Sidney é uma metrópole cosmopolita, que combina tradição e inovação. A ponte, ao completar 94 anos, continua sendo testemunha silenciosa dessa evolução constante.
    Hoje, Sidney é uma metrópole cosmopolita, que combina tradição e inovação. A ponte, ao completar 94 anos, continua sendo testemunha silenciosa dessa evolução constante. Foto: Pavel Sigarteu/Wikimédia Commons
  • Assim, a Ponte da Baía não é apenas uma obra de engenharia, mas um elo entre passado e futuro. Sidney, que cresceu ao seu redor, reafirma-se como cidade que inspira, acolhe e encanta, mantendo viva a memória de 1932 enquanto projeta novos horizontes.
    Assim, a Ponte da Baía não é apenas uma obra de engenharia, mas um elo entre passado e futuro. Sidney, que cresceu ao seu redor, reafirma-se como cidade que inspira, acolhe e encanta, mantendo viva a memória de 1932 enquanto projeta novos horizontes. Foto: Reprodução de Rede Social
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