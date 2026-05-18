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Cristais de sabor: a origem e a magia do queijo parmesão

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Redação Flipar
  • O parmesão surgiu na região de Parma, na Itália, durante a Idade Média, quando monges buscavam formas de conservar o leite por longos períodos. Assim nasceu um queijo duro, de longa maturação, que podia ser armazenado por anos sem perder qualidade, tornando-se valioso para comércio e alimentação.
    O parmesão surgiu na região de Parma, na Itália, durante a Idade Média, quando monges buscavam formas de conservar o leite por longos períodos. Assim nasceu um queijo duro, de longa maturação, que podia ser armazenado por anos sem perder qualidade, tornando-se valioso para comércio e alimentação. Foto: Carlo Ferrari. wikimedia commons
  • O Parmigiano Reggiano é considerado o “verdadeiro parmesão”. Produzido sob regras rígidas, ele passa por uma cura longa, que pode ultrapassar 24 meses, resultando em sabor intenso, textura granulosa e presença marcante de cristais que conferem crocância.
    O Parmigiano Reggiano é considerado o “verdadeiro parmesão”. Produzido sob regras rígidas, ele passa por uma cura longa, que pode ultrapassar 24 meses, resultando em sabor intenso, textura granulosa e presença marcante de cristais que conferem crocância. Foto: Natural wikimedia commons
  • O Grana Padano, também italiano, é semelhante ao Parmigiano Reggiano, mas apresenta sabor mais suave e menos picante. Sua maturação é mais curta, e por isso é mais acessível, mantendo ainda a textura firme e a versatilidade na culinária.
    O Grana Padano, também italiano, é semelhante ao Parmigiano Reggiano, mas apresenta sabor mais suave e menos picante. Sua maturação é mais curta, e por isso é mais acessível, mantendo ainda a textura firme e a versatilidade na culinária. Foto: Claudia Castaldi - wikimedia commons
  • Nos supermercados, encontramos queijos classificados como “tipo parmesão”. Eles não seguem as regras de denominação de origem, mas buscam reproduzir características do original. Embora úteis no dia a dia, muitas vezes ficam distantes da complexidade de sabor dos autênticos italianos.
    Nos supermercados, encontramos queijos classificados como “tipo parmesão”. Eles não seguem as regras de denominação de origem, mas buscam reproduzir características do original. Embora úteis no dia a dia, muitas vezes ficam distantes da complexidade de sabor dos autênticos italianos. Foto: Imagem de Linda por Pixabay
  • Um bom parmesão, portanto, deve apresentar textura granulosa e firme, além de pequenos cristais que surgem durante a maturação. Esses cristais são sinais de qualidade e proporcionam uma experiência sensorial única ao mastigar.
    Um bom parmesão, portanto, deve apresentar textura granulosa e firme, além de pequenos cristais que surgem durante a maturação. Esses cristais são sinais de qualidade e proporcionam uma experiência sensorial única ao mastigar. Foto: Imagem de Nicky Zangess por Pixabay
  • O parmesão ideal combina notas picantes e adocicadas, com sal na medida certa. Esse equilíbrio garante que o queijo seja agradável tanto cru quanto derretido em preparações culinárias.
    O parmesão ideal combina notas picantes e adocicadas, com sal na medida certa. Esse equilíbrio garante que o queijo seja agradável tanto cru quanto derretido em preparações culinárias. Foto: Imagem de Roberto DB por Pixabay
  • O queijo inteiro, protegido por sua casca impermeável, pode ser armazenado por anos. Com o tempo, ele não apenas se conserva, mas também desenvolve sabores mais complexos e intensos, tornando-se ainda mais valioso.
    O queijo inteiro, protegido por sua casca impermeável, pode ser armazenado por anos. Com o tempo, ele não apenas se conserva, mas também desenvolve sabores mais complexos e intensos, tornando-se ainda mais valioso. Foto: Wittylama - wikimedia commons
  • Já o parmesão fracionado vendido em supermercados tem validade curta. É essencial respeitar as informações da embalagem para garantir segurança alimentar e preservar o sabor característico.
    Já o parmesão fracionado vendido em supermercados tem validade curta. É essencial respeitar as informações da embalagem para garantir segurança alimentar e preservar o sabor característico. Foto: mage by ????? ??????? from Pixabay
  • Especialistas avaliam o parmesão considerando equilíbrio de sabor, intensidade da picância, textura granulosa e untuosidade. Esses fatores determinam se o queijo terá bom desempenho em diferentes receitas.
    Especialistas avaliam o parmesão considerando equilíbrio de sabor, intensidade da picância, textura granulosa e untuosidade. Esses fatores determinam se o queijo terá bom desempenho em diferentes receitas. Foto: Pixabay
  • Nas massas, o parmesão é indispensável. Ralado sobre espaguete ou penne, ele intensifica o molho e adiciona uma camada de sabor que transforma o prato em uma experiência completa.
    Nas massas, o parmesão é indispensável. Ralado sobre espaguete ou penne, ele intensifica o molho e adiciona uma camada de sabor que transforma o prato em uma experiência completa. Foto: Pixabay
  • Em sopas, o parmesão pode ser usado tanto ralado quanto em pedaços. Além de enriquecer o sabor, sua casca pode ser adicionada ao caldo durante o cozimento, liberando aromas e notas marcantes.
    Em sopas, o parmesão pode ser usado tanto ralado quanto em pedaços. Além de enriquecer o sabor, sua casca pode ser adicionada ao caldo durante o cozimento, liberando aromas e notas marcantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na pizza, o parmesão atua como complemento ao queijo principal, trazendo crocância e sabor intenso. Ele gratina de forma homogênea, criando uma camada dourada irresistível.
    Na pizza, o parmesão atua como complemento ao queijo principal, trazendo crocância e sabor intenso. Ele gratina de forma homogênea, criando uma camada dourada irresistível. Foto: freepik/azerbaijan_stockers
  • Mesmo em preparações simples, como ovos mexidos, o parmesão faz diferença. Seu sabor marcante eleva o prato, transformando uma refeição cotidiana em algo sofisticado.
    Mesmo em preparações simples, como ovos mexidos, o parmesão faz diferença. Seu sabor marcante eleva o prato, transformando uma refeição cotidiana em algo sofisticado. Foto: imagem gerada por i.a
  • O parmesão gratina perfeitamente sobre pães, legumes e carnes. Ele derrete de maneira uniforme, sem empelotar, formando uma crosta dourada e saborosa.
    O parmesão gratina perfeitamente sobre pães, legumes e carnes. Ele derrete de maneira uniforme, sem empelotar, formando uma crosta dourada e saborosa. Foto: Pixabay
  • Na Itália, o parmesão é mais que um ingrediente: é parte da identidade cultural. Ele simboliza tradição, qualidade e respeito às técnicas artesanais que atravessaram séculos.
    Na Itália, o parmesão é mais que um ingrediente: é parte da identidade cultural. Ele simboliza tradição, qualidade e respeito às técnicas artesanais que atravessaram séculos. Foto: zerohund, wikimedia commons
  • Além das receitas, o parmesão pode ser degustado puro, em lascas. Nessa forma, é possível apreciar plenamente sua textura granulosa, seus cristais e o equilíbrio de sabores.
    Além das receitas, o parmesão pode ser degustado puro, em lascas. Nessa forma, é possível apreciar plenamente sua textura granulosa, seus cristais e o equilíbrio de sabores. Foto: Image by PDPhotos from Pixabay
  • Por sua complexidade e versatilidade, o parmesão é considerado um dos queijos mais importantes da gastronomia mundial. Assim, sua presença garante sofisticação e autenticidade em
    Por sua complexidade e versatilidade, o parmesão é considerado um dos queijos mais importantes da gastronomia mundial. Assim, sua presença garante sofisticação e autenticidade em "qualquer prato que se preze". Foto: Image by Roy Stephen from Pixabay
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