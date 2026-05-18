Cristais de sabor: a origem e a magia do queijo parmesão

O parmesão surgiu na região de Parma, na Itália, durante a Idade Média, quando monges buscavam formas de conservar o leite por longos períodos. Assim nasceu um queijo duro, de longa maturação, que podia ser armazenado por anos sem perder qualidade, tornando-se valioso para comércio e alimentação. Foto: Carlo Ferrari. wikimedia commons