Lamborghini, o homem que desafiou Ferrari e virou ícone dos supercarros

Nascido em 28/4/1916, na região de Emília-Romanha, Itália, Ferruccio Elio Arturo Lamborghini foi filho de agricultores de uva. Desde cedo demonstrou interesse por mecânica, preferindo máquinas agrícolas ao trabalho no campo, o que o levou a estudar em um instituto técnico. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, serviu como mecânico na Força Aérea Italiana, experiência que ampliou sua habilidade com motores e veículos e preparou o terreno para sua futura carreira, mostrando desde jovem sua Foto: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação