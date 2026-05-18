Automobilismo e carros
Lamborghini, o homem que desafiou Ferrari e virou ícone dos supercarros
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Nascido em 28/4/1916, na região de Emília-Romanha, Itália, Ferruccio Elio Arturo Lamborghini foi filho de agricultores de uva. Desde cedo demonstrou interesse por mecânica, preferindo máquinas agrícolas ao trabalho no campo, o que o levou a estudar em um instituto técnico. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, serviu como mecânico na Força Aérea Italiana, experiência que ampliou sua habilidade com motores e veículos e preparou o terreno para sua futura carreira, mostrando desde jovem sua Foto: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
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Após o conflito, fundou em 1948 a Lamborghini Trattori, empresa de tratores que prosperou no período de reconstrução econômica da Itália. O sucesso inicial lhe permitiu diversificar negócios, criando fábricas de aquecedores e sistemas de ar-condicionado. Foto: Wikisympathisant - wikimedia commons
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Essa base sólida de empreendimentos deu a Ferruccio recursos e confiança para investir em automóveis esportivos, mostrando sua visão empreendedora e ambição de competir com os melhores, sempre buscando superar limites. Foto: Gabriele Bellotti wikimedia commons
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A transição para os carros esportivos ocorreu após uma disputa com Enzo Ferrari, quando Ferruccio Lamborghini reclamou de problemas mecânicos em sua Ferrari e recebeu uma resposta considerada arrogante do rival. Incomodado com a situação, Ferruccio decidiu criar seus próprios automóveis esportivos, dando origem à Lamborghini, que se transformaria em uma das marcas mais famosas do setor. Foto: Hjnitschke - wikimedia commons
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Determinado a provar sua capacidade, Ferruccio Lamborghini fundou a Automobili Lamborghini em 1963 e contratou engenheiros renomados para desenvolver veículos superiores. O empresário investiu em tecnologia, desempenho e design sofisticado para competir diretamente com as principais fabricantes italianas da época. Em poucos anos, a marca ganhou projeção internacional e passou a ser associada a carros de luxo e alta potência. Foto: domínio público
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O Lamborghini Miura, lançado em 1966, revolucionou o mercado automotivo ao ser considerado o primeiro supercarro de motor central-traseiro da história. Equipado com um poderoso motor V12, o modelo se tornou um ícone de design e desempenho, sendo batizado em homenagem a uma famosa linhagem de touros espanhóis. Foto: Arnaud 25 - wikimedia commons
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Por compartilharem o mesmo nome icônico, muitas pessoas pensam erroneamente que o carro Miura, lançado no Brasil, era réplica ou tinha alguma ligação com a fabricante italiana. Mas não tem. A confusão ocorre justamente porque, nos anos 70 e 80, existiu uma marca brasileira independente também chamada Miura, que produzia esportivos fora de série de alta tecnologia. Foto: Eugenio Hansen, OFS - wikimedia commons
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Ferruccio Lamborghini se diferenciou de outros fabricantes ao decidir que sua empresa não participaria de corridas, focando apenas em carros de luxo e alto desempenho. Essa escolha consolidou a identidade da marca como símbolo de exclusividade e inovação. Foto: domínio público
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Diferentemente de Ferruccio Lamborghini, que vinha do setor industrial, Enzo Ferrari construiu sua trajetória no automobilismo e atuou como piloto de corrida antes de fundar a Ferrari. A experiência nas pistas influenciou diretamente o perfil esportivo e competitivo dos carros da marca italiana. Foto: domínio público
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A Lamborghini costumava batizar seus carros com nomes ligados a touros e às touradas espanholas, como forma de transmitir força e personalidade. A tradição ajudou a reforçar a identidade marcante e esportiva da marca. Por exemplo, Miura, Murciélago (foto), Aventador e Gallardo, todos associados ao universo das touradas. Foto: Calreyn88 - wikimedia commons
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Nos anos 1970, Lamborghini encarou dificuldades financeiras após um grande pedido internacional de tratores ser cancelado. Para recuperar investimentos, vendeu gradualmente suas participações na empresa, até se retirar por completo em 1973. Foto: Fabrizio Pivari wikimedia commons
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Ferruccio morreu aos 76 anos, em 20/2/1993, mas deixou um legado que transformou seu nome em sinônimo de luxo, ousadia e inovação, perpetuado pela marca até hoje. Foto: Dominio público