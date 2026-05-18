Malta: ilha é joia escondida nas águas do Mediterrâneo

Ao longo dos séculos, cartagineses, romanos e bizantinos deixaram marcas na ilha. Mais tarde, os árabes chegaram em 870 d.C., trazendo novos costumes e palavras ao dialeto local. Depois disso, normandos e aragoneses anexaram Malta ao território da Sicília. Essa ligação fortaleceu a posição estratégica da ilha no Mediterrâneo. Foto: - Alecastorina93 /Wikimédia Commons