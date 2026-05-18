Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Praias do Vietnã: beleza, cultura e experiências que conquistam o mundo

RF
Redação Flipar
  • My Khe Beach, em Da Nang, é famosa por sua areia clara e águas mornas que atraem tanto famílias quanto surfistas. A praia combina tranquilidade com esportes aquáticos, oferecendo opções para diferentes perfis de viajantes. Além disso, sua proximidade com a cidade garante acesso fácil a restaurantes e infraestrutura turística, conectando lazer costeiro à vida urbana. My Khe também é reconhecida por competições de surfe e pela vigilância costeira eficiente, reforçando sua reputação como destino se
    My Khe Beach, em Da Nang, é famosa por sua areia clara e águas mornas que atraem tanto famílias quanto surfistas. A praia combina tranquilidade com esportes aquáticos, oferecendo opções para diferentes perfis de viajantes. Além disso, sua proximidade com a cidade garante acesso fácil a restaurantes e infraestrutura turística, conectando lazer costeiro à vida urbana. My Khe também é reconhecida por competições de surfe e pela vigilância costeira eficiente, reforçando sua reputação como destino se Foto: Christophe95 wikimedia commons
  • Phu Quoc, maior ilha do Vietnã, destaca-se por praias paradisíacas cercadas por florestas tropicais e resorts sofisticados. O destino oferece mergulho, passeios de barco e experiências gastronômicas, atraindo quem busca conforto aliado à aventura. Além disso, a ilha é reconhecida pela produção tradicional de molho de peixe, conectando turismo à cultura culinária vietnamita. O crescimento do ecoturismo e a criação de áreas de preservação marinha reforçam sua relevância como destino internacional
    Phu Quoc, maior ilha do Vietnã, destaca-se por praias paradisíacas cercadas por florestas tropicais e resorts sofisticados. O destino oferece mergulho, passeios de barco e experiências gastronômicas, atraindo quem busca conforto aliado à aventura. Além disso, a ilha é reconhecida pela produção tradicional de molho de peixe, conectando turismo à cultura culinária vietnamita. O crescimento do ecoturismo e a criação de áreas de preservação marinha reforçam sua relevância como destino internacional Foto: Trantuonglam wikimedia commons
  • Nha Trang Beach é um dos balneários mais populares do país, conhecido pela vida noturna vibrante e esportes aquáticos variados. A praia combina diversão com infraestrutura moderna, atraindo jovens e famílias em busca de energia e entretenimento. Além disso, ilhas próximas oferecem passeios culturais e naturais que ampliam a experiência turística, consolidando Nha Trang como centro de lazer costeiro e cultural.
    Nha Trang Beach é um dos balneários mais populares do país, conhecido pela vida noturna vibrante e esportes aquáticos variados. A praia combina diversão com infraestrutura moderna, atraindo jovens e famílias em busca de energia e entretenimento. Além disso, ilhas próximas oferecem passeios culturais e naturais que ampliam a experiência turística, consolidando Nha Trang como centro de lazer costeiro e cultural. Foto: Ken Eckert wikimedia commons
  • O arquipélago de Con Dao é famoso por suas águas cristalinas e pela preservação ambiental que protege tartarugas marinhas. Suas praias oferecem tranquilidade e contato com a natureza, criando atmosfera de refúgio exclusivo. Além disso, a história marcada por antigas prisões coloniais conecta beleza natural com memória cultural, tornando Con Dao um destino de reflexão, descanso e ecoturismo responsável.
    O arquipélago de Con Dao é famoso por suas águas cristalinas e pela preservação ambiental que protege tartarugas marinhas. Suas praias oferecem tranquilidade e contato com a natureza, criando atmosfera de refúgio exclusivo. Além disso, a história marcada por antigas prisões coloniais conecta beleza natural com memória cultural, tornando Con Dao um destino de reflexão, descanso e ecoturismo responsável. Foto: Lam Tr Th wikimedia commons
  • An Bang Beach, próxima a Hoi An, é conhecida pela atmosfera relaxante e restaurantes que servem frutos do mar frescos. A praia combina simplicidade com charme, atraindo viajantes que buscam descanso em um cenário autêntico. Além disso, sua proximidade com a cidade histórica conecta lazer costeiro ao patrimônio cultural vietnamita, ampliando valor da visita e sua popularidade entre turistas internacionais.
    An Bang Beach, próxima a Hoi An, é conhecida pela atmosfera relaxante e restaurantes que servem frutos do mar frescos. A praia combina simplicidade com charme, atraindo viajantes que buscam descanso em um cenário autêntico. Além disso, sua proximidade com a cidade histórica conecta lazer costeiro ao patrimônio cultural vietnamita, ampliando valor da visita e sua popularidade entre turistas internacionais. Foto: Isabell Schulz wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay