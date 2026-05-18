Praias do Vietnã: beleza, cultura e experiências que conquistam o mundo

My Khe Beach, em Da Nang, é famosa por sua areia clara e águas mornas que atraem tanto famílias quanto surfistas. A praia combina tranquilidade com esportes aquáticos, oferecendo opções para diferentes perfis de viajantes. Além disso, sua proximidade com a cidade garante acesso fácil a restaurantes e infraestrutura turística, conectando lazer costeiro à vida urbana. My Khe também é reconhecida por competições de surfe e pela vigilância costeira eficiente, reforçando sua reputação como destino se Foto: Christophe95 wikimedia commons